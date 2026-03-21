Preminuo je Nicholas Brendon, najpoznatiji po ulozi Xandera u seriji "Buffy, ubojica vampira"

Nicholas Brendon, poznat po seriji "Buffy, ubojica vampira", preminuo je u 55. godini, a obitelj se od njega oprostila dirljivim riječima.

Američki glumac Nicholas Brendon, kojeg publika pamti po ulozi u seriji "Buffy, ubojica vampira", preminuo je u 55. godini života. Njegova obitelj potvrdila je da je umro prirodnom smrću, u snu.

U emotivnoj objavi na društvenim mrežama obitelj se oprostila od njega riječima:

"Bio je strastven, osjećajan i stalno vođen željom za stvaranjem. Oni koji su ga doista poznavali razumjeli su da je njegova umjetnost bila jedan od najčišćih odraza onoga što je bio. Većina ljudi poznaje Nickyja po njegovu glumačkom radu i likovima koje je tijekom godina oživio. Posljednjih godina Nicky je pronašao veliku strast u slikanju i umjetnosti", napisali su i istaknuli da je bio na liječenju te da je uoči smrti gledao optimistično na budućnost.

Brendon se proslavio ulogom Xandera Harrisa, bliskog prijatelja glavne junakinje koju je igrala Sarah Michelle Gellar, u svih sedam sezona serije, od 1997. do 2003. godine. Za tu je ulogu bio nominiran za tri Saturn nagrade, iako se često pogrešno navodi da je riječ o nominacijama za Emmy. Njegov brat blizanac Kelly Donovan Schultz također se pojavio u seriji kao njegov dvojnik u dvije epizode. Nedavno je Gellar na Instagramu otkrila da planirano ponovno pokretanje serije ipak neće biti realizirano.

Pogledaji ovo Celebrity Vjenčanje godine okupilo sportsku elitu: Predsjednik HNS-a se oženio za bogatu nasljednicu!

Od Brendona su se oprostili i kolege, među njima i Alyson Hannigan, koja je napisala: "Moj slatki Nicky, hvala ti za godine smijeha, ljubavi i Dodgersa. Mislit ću na tebe svaki put kad vidim stolicu za ljuljanje. Volim te. Počivao u miru".

Nakon uspjeha u "Buffy", nastavio je glumačku karijeru u brojnim serijama poput "Zločinačkih umova", "Privatne prakse" i "Kuhinje bez tajni", a pojavljivao se i u filmovima kao što su "Psycho Beach Party", "Big Gay Love" i "Redwood". U osvrtima nakon njegove smrti spominju se i projekti poput "Coherence" i "Demon Island", kao i gostovanja u serijama poput "Without a Trace".

Tijekom života otvoreno je govorio o zdravstvenim problemima. Pretrpio je srčani udar, nakon čega mu je dijagnosticirana urođena srčana mana. Također je imao operacije kralježnice zbog sindroma cauda equina, rijetkog poremećaja koji može utjecati na kretanje te funkcije mjehura i crijeva. Cijeli život nosio se i s mucanjem te je bio povezan sa Zakladom za mucanje u Americi.

Pogledaji ovo Celebrity Govor Josipe Lisac s dodjele nagrada koji će se prepričavati: ''Vrlo pašemo Jakov Jozinović i ja, i on je debitirao!''

Osim toga, javno je govorio i o borbi s ovisnošću, alkoholizmom i mentalnim zdravljem.

"Iako nije tajna da je Nicholas imao problema u prošlosti, bio je na lijekovima i liječenju kako bi držao svoju dijagnozu pod kontrolom i u trenutku smrti bio je optimističan u pogledu budućnosti", izjavila je obitelj za Reporter.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Jednim izlaskom iz mora zaludjela je svijet, no njezin stvarni život daleko je od glamura

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Zbog glume je napustio posao vatrogasca, ali onda je zbog 11. rujna opet obukao vatrogasno odijelo

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte tko se sve pojavio na prestižnoj dodjeli Večernjakove ruže!