Zbog glume je napustio posao vatrogasca, ali onda je zbog 11. rujna opet obukao vatrogasno odijelo

Steve Buscemi, nekadašnji vatrogasac iz New Yorka koji je pomagao i nakon 11. rujna, izgradio je jedinstvenu glumačku karijeru s brojnim kultnim ulogama i i dalje je aktivan u novim filmskim i televizijskim projektima.

Steve Buscemi danas je jedno od najprepoznatljivijih lica filmske industrije, no njegov životni put daleko je od tipične holivudske priče koja uključuje vatrogasnu uniformu, tragediju 11. rujna i karijeru koja je nastala izvan klasičnih okvira slave.

Ovoga glumca lani smo imali prilike gledati u Slanom, gdje je sudjelovao na festivalu Slano Film Days, a njegov neklasičan izgled daleko od hollywoodskih zlatnih standarda, donio mu je uloge karakternih glumaca u raznim filmovima.

Galerija 15 15 15 15 15

Steve Buscemi Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Steve Buscemi Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Steve Buscemi Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Rođen je 1957. u Brooklynu u radničkoj obitelji – majka mu je bila konobarica, a otac komunalni radnik. Već u srednjoj školi pokazao je interes za glumu, nakon čega se preselio na Manhattan i počeo učiti zanat, pišući i izvodeći kazališne komade.

Prije nego što je postao glumac, Buscemi je radio kao vatrogasac u New Yorku. Početkom 80-ih bio je član postrojbe Engine Company 55, gdje je proveo četiri godine gaseći požare u Manhattanu.

Steve Buscemi - 5 Foto: Profimedia

Steve Buscemi - 8 Foto: Profimedia

Iako je kasnije napustio taj posao kako bi se posvetio glumi, veza s vatrogascima nikada nije nestala. Nakon terorističkih napada 11. rujna 2001., Buscemi se bez ikakve medijske pompe vratio svom starom vatrogasnom odjelu i volontirao na ruševinama Svjetskog trgovačkog centra.

Radio je 12-satne smjene nekoliko dana, pomažući u potrazi za preživjelima, i to bez želje za publicitetom.

Kasnije je priznao da je to iskustvo ostavilo duboke emocionalne posljedice, uključujući simptome PTSP-a.

Steve Buscemi - 11 Foto: Profimedia

Steve Buscemi - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle nježnom fotkom s kćeri objavila veliku novost: ''Nešto cvjeta...''

Svoju je karijeru započeo u nezavisnim filmovima 80-ih, poput "Parting Glances", no pravi proboj dogodio se 1992. u kultnom filmu "Reservoir Dogs" Quentina Tarantina.

Uslijedile su uloge u filmovima "Fargo", "The Big Lebowski", "Con Air" i "Armageddon", a njegov specifičan izgled i karizma učinili su ga savršenim za neobične, često ekscentrične likove.

Jedna od njegovih najznačajnijih televizijskih uloga bila je u HBO-ovoj seriji "Boardwalk Empire", gdje je glumio Nuckyja Thompsona i za tu ulogu osvojio Zlatni globus. Bio je i u seriji "The Sopranos", dao glas u "Monsters, Inc." i glumio u filmovima poput "Ghost World" i "The Death of Stalin".

Steve Buscemi - 3 Foto: Profimedia

Steve Buscemi - 2 Foto: Profimedia

Buscemi je dugo bio u braku s umjetnicom Jo Andres, s kojom ima sina Luciana. Nakon njezine smrti 2019., dugo je vremena bio sam, sve dok početkom 2025. nije otkrio kako se oženio za Karen Ho, s kojom živi na Manhattanu.

Samo nekoliko mjeseci prije nego se vratio u vatrogasnu službu, bio je žrtva napada dok je snimao "Domestic Disturbance" u Sjevernoj Karolini. Dok je pokušao intervenirati u svađi između kolega Vincea Vaughna i Scotta Rosenberga s jedne strane te dvojice lokalaca s druge strane, dobio je više uboda nožem. Poslije nekoliko dana, bio je pušten iz bolnice.

Steve Buscemi i Jo Andres (Foto: AFP) Foto: Afp

Steve Buscemi - 7 Foto: Profimedia

I u sedmom desetljeću života Buscemi je i dalje aktivan. Nastavlja glumiti u filmovima i serijama te posuđivati glas u animiranim projektima. Među novijim projektima ističu se filmovi poput "The King of Staten Island" i animirani projekti, ali i nadolazeći filmovi poput "Transformers One" i "Animal Farm".

Ono što Stevea Buscemija izdvaja nije samo talent, već i život izvan reflektora. Njegova odluka da se vrati među vatrogasce u najtežim trenucima New Yorka ostaje jedan od najsnažnijih primjera skromnosti i humanosti u Hollywoodu.

Steve Buscemi - 5 Foto: Profimedia

Steve Buscemi - 10 Foto: Profimedia

"Kad sam počinjao, bilo mi je važno skupiti iskustvo. Kad sam stekao kredibilitet, mogao sam donositi bolje odluke kako me ne bi trpali u ladicu. Ali... još me uvijek često ubijaju. Takav mi je valjda grah pao", ispričao je za IN magazin lani.

Od vatrogasca do filmske ikone, Buscemi je dokaz da najveće priče često nastaju izvan pozornice.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Isklesana tijela nove postave kultne serije zadala puno posla paparazzima!

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Od modne piste do braka s rock legendom: Ljubavna priča koja traje više od 40 godina

Pogledaji ovo Celebrity Tko je misteriozni muškarac? Osramoćena influencerica snimljena u romantičnoj šetnji

Pogledaji ovo Celebrity Misteriozna smrt influencerice: Detalj s nadzornih kamera uznemirio je javnost