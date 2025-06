Ekskluzivni intervju s holivudskim glumcem Steveom Buscemijem: ''Treći put sam u Hrvatskoj''

Oduševljeni su našom hranom, prirodnim ljepotama i ljudima, te jedva čekaju uživati u slobodnim trenucima na Jadranu. Hollywoodske zvijezde Steve Buscemi i Daniel Brühl stigli su na Slano Film Days festival. Ugrabili smo priliku da od Stevea saznamo čega se danas užasava te kako je izgledao prijelaz iz vatrogastva u glumu. A agentica za talente otkrila nam je za koje se naše glumačko ime bore inozemne produkcije. Zvjezdane minute donosi vam Aleksandra Keresman.

Nije više neuobičajeno vidjeti hollywoodsku elitu na našoj obali, no svejedno nije ništa manje impresivno kada se nađete u prilici razgovarati s glumcima poput Stevea Buscemija. Ovaj virtuoz u tumačenju ekscentričnih likova, koji u portfelju ima suradnje s braćom Coen, Tarantinom, ulogu u seriji i režiranje epizoda Obitelji Soprano, stigao je u Slano na tamošnji filmski festival.

''Ovo mi je treći put da sam ovdje. Kad god bih dolazio u Sarajevo, navratili bismo i ovamo. Toliko je opuštajuće i predivno – hrana je nevjerojatna, ali i ljudi. Ne očekujem ništa, samo uživam u tome što sam ovdje i što mogu upoznati druge filmaše i podržati Miru. Poznajem ga već godinama, još otkako sam prvi put došao na Sarajevo Film Festival 2000. godine. Sviđa mi se kako okuplja različite glumce, redatelje, scenariste, kinematografe – jer filmska industrija je zajednica, a redatelji rijetko imaju priliku upoznati druge redatelje, osim na festivalima. Zato je to divno'', govori Steve.

Njegov je otac snažno vjerovao u civilnu službu, pa je Steve od 1980. do 1984. radio kao vatrogasac. Nakon napada 11. rujna, vratio se u vatrogasne redove kako bi pomogao u potrazi za žrtvama među ruševinama Svjetskog trgovačkog centra.

Gdje se najviše osjećao kao da tu ne pripada – u vatrogasnoj postaji ili na setu, na početku karijere?

''Uvijek sam se nekako osjećao na margini. Kad sam bio vatrogasac, osjećao sam da ne pripadam, ali isto tako i kad sam počinjao glumiti. Svi su me gledali kao vatrogasca. No, to je svima nama zajedničko – svi se ponekad osjećamo nesigurno, kao da svi oko nas znaju što rade, a mi tek učimo. Istina je da svi učimo cijelo vrijeme. Svi imaju nesigurnosti, nevažno koliko ste filmova snimili ili predstava odigrali. To je prisutno – i to vas čini umjetnikom.''

Steve Buscemi - 1 Foto: In Magazin

Njegov neklasičan izgled, daleko od hollywoodskih zlatnih standarda, donio mu je uloge karakternih glumaca i naslove poput Fargo, Reservoir Dogs, Desperado, Armageddon, Veliki Lebowski... No, najčešće bi svaki lik završio tragično.

Što ga i dalje najviše plaši nakon toliko godina glume?

''Što me plaši? Ovo! Razgovor s medijima. Treba mi scenarij – teško je izmišljati na licu mjesta, ali nadam se da mi ide dobro.''

Steve Buscemi - 2 Foto: In Magazin

Steve Buscemi - 5 Foto: In Magazin

Što bi savjetovao mladim glumcima? Što je ključ uspjeha, osim prihvaćanja uloga gdje vas ne mogu izrezati ili ubiti?

''Ovisi. Kad sam počinjao, bilo mi je važno skupiti iskustvo. Kad sam stekao kredibilitet, mogao sam donositi bolje odluke kako me ne bi trpali u ladicu. Ali... još me uvijek često ubijaju. Takav mi je valjda grah pao.''

Uz Stevea, u Slano je stigao i glumac Daniel Brühl, kao i brojna utjecajna imena filmske branše – svi spremni odškrinuti vrata ove goleme industrije svakom zainteresiranom.

Steve Buscemi - 4 Foto: In Magazin

Steve Buscemi - 3 Foto: In Magazin

''Svi su dostupni. Ne radi se o crvenim tepisima ni o nečemu elitističkom – naprotiv, riječ je o neformalnim druženjima i mogućnosti da svi sve sretnu i uživaju, kako u projekcijama, tako i u razgovorima o filmu'', kaže Mirsad Purivatra, direktor Slano Film Daysa.

I dok hollywoodske zvijezde dolaze k nama – naše uvjerljivo osvajaju teren preko bare.

''Glumci u Americi glume iz mozga, u Europi iz srca, a glumci s Balkana čak iz nutrine – i to mi se jako dopalo jer to znači da su glumci s ovih prostora osobiti, intuitivni, šarmantni i karizmatični. To se svih ovih godina prepoznaje kao posebna vrijednost'', kaže Anila Gajević, agentica za talente.

A tko je najtraženije domaće ime?

''Kad govorimo o Hrvatskoj, rekla bih – definitivno Slavko Sobin. Imao je prekrasnu godinu, a tek mu slijedi godina puna premijera – i to filmova u kojima igra glavne uloge, kao i nekoliko velikih serija.

Slavko je s jednim filmom koji izlazi ove godine – a već je premijerno prikazan u Americi, Surviving Earth – pokazao da je puno više od mišića. Iako jako cijenim njegov rad na tijelu, ja kažem: kad ga vidite, on izgleda skupo. Jer iza toga stoji puno vremena, truda, fizičkog i mentalnog rada.''

Steve Buscemi Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

I unatoč Trumpovim nastojanjima, Hrvatska ne prestaje golicati znatiželju inozemnih produkcija.

''Mislim da boravak svakog od ovih ljudi ovdje znači i neku vrstu njihove ambasadorske uloge u promociji Hrvatske na svjetskoj sceni.

Naravno, produkcije nisu jednostavne i novac će teško dolaziti iz Amerike, ali postoji mnogo europskih i nezavisnih produkcija koje mogu nastaviti. Ja sam optimist – vjerujem da će se veliki filmovi i serije i dalje snimati u Hrvatskoj. Sve ono što smo vidjeli, od Successiona nadalje, govori u prilog tome da se ovdje može raditi uspješan i kvalitetan biznis'', zaključuje Mirsad.

