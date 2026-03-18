Meghan Markle nježnom fotkom s kćeri objavila veliku novost: ''Nešto cvjeta...''

Meghan Markle najavila je novu poslovnu suradnju uz rijetku fotografiju kćeri Lilibet, dok se istovremeno suočava s kritikama i prekidom lukrativne suradnje.

Meghan Markle ne zamaraju previše sve glasnija pisanja o zahlađenju odnosa s Netflixom. Umjesto toga, bivša glumica je privukla pažnju javnosti emotivnom objavom na društvenim mrežama, podijelivši rijetku fotografiju svoje četverogodišnje kćeri Lilibet.

Na fotografiji koja se nalazi na Instagramu Meghaninog brenda As Ever, djevojčica i njezina majka drže bijeli cvijet, a njezina duga crvena kosa posebno je privukla pažnju pratitelja.

Objava je ujedno poslužila kao najava nove suradnje s luksuznim brendom za cvjetne aranžmane High Camp, specijaliziranim za ekskluzivne gardenije koje dosežu cijene i do 1.150 dolara.

"Nešto cvjeta", napisala je Meghan, nagovijestivši novo poglavlje svog brenda As Ever.

Galerija 28 28 28 28 28

Meghan Markle s kćeri Foto: Meghan Markle/Instagram

Meghan Markle - 2 Foto: Afp

Djeca Meghan Markle - 1 Foto: Instagram

Ova objava dolazi nedugo nakon što je potvrđeno da se As Ever razišao sa streaming divom, koji je ranije sudjelovao u njegovom razvoju. Prema navodima stranih medija, gigant navodno je ostao s čak 10 milijuna dolara vrijednim neprodanim proizvodima, uključujući čajeve i mješavine za pečenje.

Istovremeno, ugledni magazin Variety objavio je oštar tekst u kojem tvrdi da je Netflix gotov s Harryjem i Meghan.

"Raspoloženje u tvrtki je: 'Gotovi smo'", navodi medij, uz tvrdnje da je kompaniju iscrpio obrazac ponavljanja iste priče o njihovom odlasku iz kraljevske obitelji.

Meghan Markle i princ Harry - 4 Foto: Afp

Meghan Markle - 4 Foto: Afp

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

Prema istim izvorima, suradnja nije bila bez izazova – od navodne loše komunikacije do slabijih rezultata projekata Archewell Productionsa. Središnjica tvrtke je, navodno, bila nezadovoljna i njihovim intervjuom s Oprah Winfrey, kao i objavom Harryjevih memoara "Rezerva", koji su utjecali na percepciju njihovog sadržaja.

Ipak, iz Netflixa i pravnog tima Sussexa oštro odbacuju tvrdnje o narušenim odnosima, ističući da je suradnja bila uspješna i profesionalna.

Unatoč svemu, čini se da Meghan ne usporava – naprotiv, fokusira se na vlastite projekte i daljnji razvoj brenda As Ever, koji će sada voditi samostalno. Uz nove poslovne poteze, vojvotkinja sve češće dijeli i privatne trenutke iz obiteljskog života, čime dodatno gradi osobni brend izvan kraljevskih okvira.

