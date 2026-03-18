Kate Middleton zablistala na važnoj ceremoniji i pokazala zašto je miljenica javnosti

Princeza Kate Middleton zablistala je u zelenom na paradi za Dan svetog Patrika, gdje je kao pukovnica Irske garde nastavila dugu kraljevsku tradiciju i oduševila toplim odnosom s vojnicima i njihovim obiteljima.

Buduća britanska kraljica pojavila se u vojarni Mons u Aldershotu odjevena u sofisticirani tamnozeleni kaput s odgovarajućim šeširom ukrašenim velikom mašnom, još jednom pokazavši besprijekoran modni ukus.

Kombinaciju je upotpunila crnim modnim dodacima i čizmama brenda Ralph Lauren, dok su posebnu pažnju privukle smaragdne i dijamantne naušnice te zlatni Cartierov broš u obliku djeteline.

Kao i svake godine, princeza je odabirom zelene boje odala počast irskom nacionalnom danu, ostajući vjerna tradiciji.

Kao pukovnica Irske garde, Kate je sudjelovala u jednoj od najvažnijih ceremonija ove postrojbe – podjeli djeteline, simbola Irske i Svetog Trojstva. Grančice je uručila vojnicima, ali i njihovoj maskoti, irskom vučjem hrtu, što je izmamilo osmijehe okupljenih.

Ova tradicija seže još u 1901. godinu, a kroz povijest su je održavali članovi britanske kraljevske obitelji, uključujući Kraljicu Majku i princezu Anne.

Tijekom posjeta, princeza je dodijelila medalje za dugogodišnju službu te razgovarala s mladim kadetima i obiteljima vojnika. Kao majka troje djece, posebno se povezala s majkama, kojima je kroz šalu predložila osnivanje kluba za mame kako bi si međusobno pomagale.

Nakon parade, druženje se nastavilo u opuštenijoj atmosferi, gdje je Kate razgovarala s djecom o sportovima i pohvalila uvjete života u vojarni. Posebno emotivan trenutak bio je kada je zaplesala s jednom trogodišnjom djevojčicom.

Ovo pojavljivanje ima dodatnu težinu jer je princeza pretprošle godine bila primorana propustiti događaj zbog liječenja od raka. Tada su joj gardisti simbolično odali počast, a njezin prošlogodišnji povratak dočekan je s posebnim emocijama.

Podsjetimo, Kate je ovu dužnost preuzela 2023. godine od princa Williama, a danas je upravo ona lice ove dugogodišnje kraljevske tradicije.

Svojim izgledom, ali i neposrednim pristupom ljudima, Kate Middleton još je jednom pokazala zašto je jedna od najomiljenijih članica britanske kraljevske obitelji.

