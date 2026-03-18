Očajan potez glumice? Video s fanovima postao viralan, jedna stvar nikome nije jasna

Priyanka Chopra ponovno je u središtu pozornosti, ali ovaj put zbog neobičnog videa koji je podijelilo javnost.

Glumica Priyanka Chopra snimljena je kako joj dva puta prilazi isti par koji traži autogram u videu iz 2017. godine koji je ponovno postao popularan.

Na početku snimke glumica je zastala kako bi potpisala autograme muškoj i ženskoj osobi na aerodromu prije nego što je nastavila kroz gužvu.

Priyanka Chopra Foto: Profimedia

Indijska glumica zatim je ponovno naišla na isti dvojac dok je izlazila iz terminala, te se čini da je drugi put potpisala potpuno iste bilježnice.

Jedan obožavatelj koji je ponovno podijelio isječak nazvao je to vrhuncem PR trika, dodajući: ''Zamislite da trebate iste dvije osobe koje se pretvaraju da su fanovi samo kako biste dobili medijsku pažnju i stvorili dojam da Priyanka Chopra ima ogromnu bazu obožavatelja u Hollywoodu.''

Priyanka Chopra - 2 Foto: Profimedia

''Iskreno, to samo pokazuje koliko je očajna za publicitetom'', dodao je komentator.

''Omg. Ovo je tako neugodno. Mora da su dobro plaćeni. Njihov pokušaj je smiješan'', ''Danas nitko više ne traži autograme. Ljudi žele selfije. Ovo je definitivno PR trik'', ''Neugodno mi je i iz druge ruke'', ''Žao mi je, ali ovo je stvarno jako neugodno'', ''Sumnjam da bih je prepoznao da je vidim u zračnoj luci'', ''Ne razumijem, tko danas nosi bilježnice i olovke. Drugo, kako ih mogu imati spremne u sekundi. Kako znaju da ona dolazi'', samo su neki od komentara na video.

Snimku pogledajte OVDJE.

Inače, Priyanka je proteklog vikenda bila na zabavi nakon Oscara sa suprugom Nickom Jonasom.

Tko je Priyanka?

Priyanka Chopra - 1 Foto: Profimedia

Priyanka Chopra je indijska glumica, producentica i bivša Miss svijeta koja je titulu osvojila 2000. godine. Karijeru je izgradila u Bollywoodu, a potom ostvarila i međunarodni uspjeh, posebno zahvaljujući glavnoj ulozi u američkoj seriji Quantico.

Danas je jedna od najprepoznatljivijih indijskih zvijezda na globalnoj sceni.

Za glazbenika Nicka Jonasa udala se 2018. godine, a zajedno imaju kćer Malti Marie.

Priyanka Chopra - 3 Foto: Profimedia

