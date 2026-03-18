Je li vrijeme za ukidanje Oscara? Ovo je razlog zbog kojeg sve više gledatelja okreće leđa ceremoniji

Oscari 2026. suočili su se s kritikama zbog dosadne i predvidljive ceremonije, pada gledanosti i kontroverzi oko glasanja, što dovodi u pitanje njihovu budućnost i relevantnost.

Dodjela Oscara, koja se desetljećima smatra najvećom večeri filmske industrije, sve se češće nalazi na udaru kritika, a ovogodišnja ceremonija dodatno je potaknula rasprave o njezinoj budućnosti.

Kako piše Daily Mail, nakon nedjeljne dodjele, društvene mreže preplavili su komentari nezadovoljnih gledatelja koji su ovogodišnji show nazvali predvidljivim i dosadnim.

Iako su nagrade otišle u ruke glumaca poput Jessie Buckley, Amy Madigan i Seana Penna, mnogi smatraju da ceremonija više nema onu težinu i uzbuđenje kakvo je nekad imala.

"Ukinite Oscare, koga briga", "Ovo je najdosadnija ceremonija ikad", "Sve je već unaprijed jasno", samo su neki od komentara koji su dominirali online raspravama.

Gledanost Oscara već godinama opada – od 2020. ceremoniju prati manje od 20 milijuna gledatelja, što je drastičan pad u odnosu na prijašnja desetljeća. U pokušaju da vrate publiku, organizatori su najavili veliku promjenu, pa se tako od 2029. Oscari emitirati na YouTubeu, čime završava 50-godišnje partnerstvo s televizijskom kućom ABC, no pitanje je hoće li to biti dovoljno da ponovno privuku gledatelje.

Jedan od glavnih prigovora publike jest predvidljivost pobjednika – mnogi smatraju da Oscari samo prate rezultate drugih nagrada poput BAFTA-e ili SAG-a. Ipak, ove godine dogodio se i jedan neočekivani obrat – iako je Timothée Chalamet bio favorit, nagradu je u posljednji trenutak odnio Michael B. Jordan.

Neki smatraju da su Chalametove kontroverzne izjave o baletu i operi utjecale na ishod, dok drugi ističu dugogodišnji problem – mlađi glumci rijetko osvajaju Oscare.

Statistike pokazuju da prosječna dob dobitnika Oscara za najboljeg glumca iznosi oko 44 godine, dok žene često pobjeđuju u mlađoj dobi. Primjeri poput Leonarda DiCaprija, koji je nagradu osvojio tek u četrdesetima, ili Penna, koji je prvi Oscar dobio s 44 godine, potvrđuju taj trend.

Istovremeno, žene se češće nagrađuju ranije u karijeri, što dodatno otvara pitanje dvostrukih standarda u industriji.

Dodatne kritike odnose se na sam proces glasanja. Iako Akademija broji više od 8000 članova, sve se češće pojavljuju tvrdnje da neki glasači ne gledaju sve nominirane filmove. Jedan anonimni član lani je priznao da nije pogledao ni polovicu filmova i da su mu mnogi bili prosječni, što dodatno potiče sumnje u relevantnost nagrada.

Kako bi to promijenila, Akademija je uvela nova pravila – glasači sada moraju potvrditi da su pogledali filmove prije glasanja.

Uvođenje standarda raznolikosti i inkluzije također je izazvalo podijeljene reakcije. Dok jedni smatraju da su nužni za napredak industrije, drugi tvrde da su Oscari postali previše fokusirani na društvene poruke, a manje na same filmove. Uz to, često se zamjera i ignoriranje komercijalno uspješnih filmova u korist manjih, manje gledanih ostvarenja.

Sve glasniji pozivi na reformu, pa čak i ukidanje Oscara, pokazuju da se institucija suočava s ozbiljnom krizom identiteta. I dok Akademija pokušava modernizirati format i prilagoditi se novim generacijama gledatelja, ostaje pitanje hoće li to biti dovoljno da spasi ugled i relevantnost najpoznatije filmske nagrade na svijetu.

Oscare, čija je dodjela započela u 15:00 sati prema lokalnom vremenu, zahvatio je toplinski val, o čemu više čitajte OVDJE.

Prvi puta u dugo vremena, DiCaprio je na dodjelu došao u pratnji djevojke. Više o tome čitajte OVDJE.

