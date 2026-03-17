Prometno u Survivoru: Žuti tim napustilo je dvoje kandidata, ali je i stiglo dvoje novih!

Prometno je proteklih dana u Survivoru. Žuti tim napustilo je dvoje kandidata, ali je i stiglo dvoje novih. Vanesa je u borbu preživljavanja došla s Krka, a Ivan čak iz dalekog Melbourna. I dok se sad trude dokazati na poligonima, prije odlaska razgovarali su s našom Dijanom Kardum.

U uzbudljivu igru preživljavanja stigli su novi kandidati - Vanesa i Ivan. Oboje uvjereni da imaju ono što je potrebno za Survivor – fizičku spremu, mentalnu snagu i veliku želju za dokazivanjem.

''Zapravo ti sportski poligoni su nešto čime se ja cijeli život bavim. Bavila sam se rukometom skoro 15 godina, na takvom sam faksu. Znači gdje učim o pokretu u svemu i zapravo zbog preciznosti svoje i svega mislim da ću biti dobar kandidat'', zaključila je Vanessa.

Ivan je u Dominikansku republiku stigao ravno iz Melbournea.

''Nešto zanimljivo. Ja sam blizanac. Malo smo drugačiji, ali dobio sam barem visinu više nego on. Najviše stvari kad imam vremena gledam crtiće, još jedna serija koja se zove One pace i nisam jedan tjedan pogriješio da ne gledam od 25 godina kad sam bia mladi, ali sad se bavim malo plesom, malo glumom'', govori nam Ivan.

A dobro znaju i što ih čeka – Survivor je igra koja testira granice izdržljivosti, ali i karaktera.

''Izrasti ćeš malo iznutra, zato nećeš izvanka 100 posto. Izgubit ćeš barem 10-15 kila i barem ćeš dobiti još 1-2 prijatelja i mislim da ću pokazati što možemo od sebe'', govori Ivan.

''Veselim se jako ostaviti mobitel. Mislim da smo danas svi postali preovisni sa tim stvarima. Nije samo mobitel, tu je i ta hrana koja nam je lako dostupna. Veselim se iskreno bit bez toga svega'', priznala nam je Vanessa.

Ivan i Vanessa itekako dobro znaju koliko Survivor može biti zahtjevan.

''Ja isto gledam i govorim kako to ne možeš pogodit, ja ću to bolje napravit i sad su mi prijatelji rekli samo probaj bilo što promašit, toliko si pričala kako drugi gađaju kako nisu dobri. Koliko si se hvalila. Nadam se da ćeš ti pokazat nešto'', priča nam Vanessa.

''Ja vidim, ja znam što može se događati i kako se to radi i već sam ja prošao najgore, u Survivoru neće biti niti blizu što sam doživio'', priznao nam je Ivan.

Bez tehnologije, bez komfora i uz ograničene zalihe hrane – kandidati će morati pokazati koliko su zaista spremni na izazove.

''Ja se vidim do kraja sigurno da ću doći. Nadam se da ću bit dobra na poligonima, da će to ostavit utjecaj zapravo zbog toga se svi i prijavljujemo'', rekla nam je Vanessa.

Samopouzdanje im ne nedostaje, ali u Survivoru sve pada u vodu kad počne borba na poligonu. Hoće li Ivan i Vanessa biti nova snaga žutog plemena ili će ih surovi uvjeti Dominikanske Republike brzo staviti na kušnju – gledajte u novim epizodama Survivora na Novoj TV!

