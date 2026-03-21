Otkriven uzrok smrti Xandera iz "Buffy, ubojica vampira", obitelj otkrila što se dogodilo

Nicholas Brendon, poznat po seriji "Buffy, ubojica vampira", preminuo je u 55. godini, a obitelj je poručila da je umro u snu i oprostila se dirljivim riječima.

Svijet je potresla vijest da je američki glumac Nicholas Brendon, kojeg publika pamti po ulozi u seriji "Buffy, ubojica vampira", preminuo je u 55. godini života.

Njegova obitelj potvrdila je da je umro prirodnom smrću, u snu. U emotivnoj objavi na društvenim mrežama obitelj se oprostila od njega dirljivim riječima.

"Bio je strastven, osjećajan i stalno vođen željom za stvaranjem. Oni koji su ga doista poznavali razumjeli su da je njegova umjetnost bila jedan od najčišćih odraza onoga što je bio. Većina ljudi poznaje Nickyja po njegovu glumačkom radu i likovima koje je tijekom godina oživio. Posljednjih godina Nicky je pronašao veliku strast u slikanju i umjetnosti", napisali su i istaknuli da je bio na liječenju te da je uoči smrti gledao optimistično na budućnost.

Brendon se proslavio ulogom Xandera Harrisa, bliskog prijatelja glavne junakinje koju je igrala Sarah Michelle Gellar, u svih sedam sezona serije, od 1997. do 2003. godine. Za tu je ulogu bio nominiran za tri Saturn nagrade, iako se često pogrešno navodi da je riječ o nominacijama za Emmy. Njegov brat blizanac Kelly Donovan Schultz također se pojavio u seriji kao njegov dvojnik u dvije epizode. Nedavno je Gellar na Instagramu otkrila da planirano ponovno pokretanje serije ipak neće biti realizirano.

