"Žena je svjetska klasa!" Hrvatska Adele ne može doći k sebi nakon hrpe pozitivnih reakcija

Iva Ajduković pobijedila je u showu Tvoje lice zvuči poznato emotivnom izvedbom Adele koja je oduševila žiri i publiku.

Iva Ajduković donijela je na pozornicu showa Tvoje lice zvuči poznato jednu od najupečatljivijih i najemotivnijih izvedbi večeri, utjelovivši svjetsku glazbenu divu Adele i time odnijela i pobjedu.

Već tijekom izvedbe pjesme Skyfall bilo je jasno koliko je snažan dojam ostavila na žiri – Martina Stjepanović Meter ustala je na noge, a ubrzo joj se pridružio i ostatak žirija.

Nakon pregršt pozitivnih reakcija, oglasila se i sama.

"Hvala vojsko ljudi koja podržava moj rad! Hvala kolegama koji su me podijelili i koji se zaista vesele mojim uspjesima! Hvala Vama koji nemate veze sa mnom i ne poznajemo se al ste jednako velikodušni da me podržite i izdvojite 5 minuta vremena da mi uputite lijepe riječi.

Toliko sam danas sretna i ispunjena da me sve ovo skupa rajca da budem još bolja", napisala je Iva na Instagramu, a gledatelji su ostali oduševljeni njezin transformacijom.

"Ništa drugo osim pobjede nisam ni očekivao. Moje skromno mišljenje od starta", "Žena je svjetska klasa", "Zasluženo", "Je li ovo realno?" "Razvalila je", "Uf, ježim se koliko je dobro", "Ovo nije moglo bolje", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

