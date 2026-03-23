Ispovijest slatkice iz hit-serije o teškoj dijagnozi i nizu životnih udaraca: ''Stanje čistog straha...''

Amanda Peet otkrila je da boluje od raka dojke, a u isto vrijeme suočila se i s teškim gubicima u obitelji

Glumica Amanda Peet, koju publika pamti po seriji Jack & Jill, otkrila je da joj je prošle jeseni dijagnosticiran rak dojke. U iskrenom eseju za The New Yorker prvi put je detaljno opisala kroz što je sve prošla – od šoka nakon pregleda do liječenja i osobnih gubitaka koji su obilježili to razdoblje.

Sve je započelo rutinskim pregledom.

''Godinama su mi govorili da imam 'zahtjevne' grudi – ne kao kompliment, nego kao upozorenje da trebam dodatne kontrole'', napisala je.

Upravo na jednom takvom pregledu liječnici su primijetili promjene koje su ih zabrinule i odlučili napraviti biopsiju. Nakon zahvata osjetila je da nešto nije u redu.

''Rekla su da će osobno odnijeti uzorak u patologiju. Tada sam znala'', prisjetila se.

Već sljedeći dan stigla je potvrda – tumor je bio malen, ali su bile potrebne dodatne pretrage kako bi se utvrdio opseg bolesti.

''Tumor je izgledao maleno, ali nakon blagdanskog vikenda trebala sam napraviti magnetsku rezonancu kako bi se utvrdio opseg bolesti'', dodala je.

U isto vrijeme dok se suočavala s dijagnozom, prolazila je i kroz jedno od najtežih razdoblja u privatnom životu – oba njezina roditelja bila su na samrti. U tim trenucima veliku podršku imala je u sestri Alisi Peet, koja je liječnica.

''Naši roditelji, odavno razvedeni, bili su u hospiciju, svaki na drugoj obali. Majka je ondje bila od lipnja, a otac tek tjedan dana, pa nismo očekivali da će on prvi otići'', prisjetila se.

Odmah je otputovala u New York, no nije stigla na vrijeme oprostiti se s ocem.

''Nisam stigla prije nego što je izdahnuo, ali sam ga uspjela vidjeti prije nego što su ga odvezli.''

Kada se vratila u Los Angeles kako bi bila uz majku, dočekala ju je i potvrda dijagnoze – rak dojke u prvom stadiju, hormonski pozitivan i HER2-negativan, što znači da je riječ o ranom obliku bolesti.

''Bila sam sretnija nego prije dijagnoze, kada sam bila samo obična osoba bez raka, ali nakon deset minuta vratila sam se u stanje čistog straha'' priznala je.

Dodala je i kako je tada shvatila da dijagnoza raka ne dolazi odjednom, već postupno.

''Liječnica mi je rekla da će provjeriti limfne čvorove i lijevu stranu, u slučaju nekih iznenađenja… Tada sam shvatila da sve dolazi u malim, sporim koracima.”

U međuvremenu je otkrivena i druga tvorba u dojci, no pokazalo se da je benigna. Unatoč svemu, odlučila je majci ne reći ni za svoju dijagnozu ni za smrt oca, koja je imala Parkinsonovu bolesti. Tijekom tog razdoblja borila se i s jakom anksioznošću.

''Cijeli dan sam uzimala male doze Ativana, ali krvni tlak mi je bio toliko visok da gotovo nisu djelovali'', otkrila je.

Posebno emotivno opisala je posljednje trenutke s majkom.

''Morfin je sporo djelovao, gledala je u strop i jecala, pa sam se popela na bolnički krevet kako bi me vidjela. Pogledale smo se i smirila se, a zatim smo se gledale nekoliko minuta.Sjetila sam se satova improvizacije koje mi je pronašla… U improvizaciji, čak i kad situacija nema logike, moraš joj ostati vjeran.Nisam bila sigurna zna li da gleda u mene ili sam joj samo skup zanimljivih oblika. Rekla sam 'howdy doodle', kako me često pozdravljala. Ali onda sam shvatila da komuniciramo bez riječi… Vrijeme je istjecalo, a ionako sam joj već sve rekla'', dodala je.

Amanda danas ima 54 godine i iza sebe bogatu karijeru. Osim po seriji Jack & Jill, publika je pamti i po filmovima ''Something’s Gotta Give'' i ''2012'', kao i brojnim televizijskim projektima među kojima su i "Seinfeld" i "The Good Wife".

U braku je s Davidom Benioffom, jednim od kreatora serije Game of Thrones, s kojim ima troje djece. Iako je poznata po tome da privatnost drži daleko od javnosti, ovoga puta odlučila je podijeliti svoju priču – iskreno i bez uljepšavanja.

