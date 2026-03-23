Sjećate se ovog šarmera? Danas ljubi 23 godine mlađu manekenku!

Iako ga publika najčešće pamti po šarmantnim ulogama koje su ga proslavile, James Marsden tijekom godina izgradio je karijeru koja daleko nadilazi romantične komedije. Danas je jedno od onih glumačkih lica koje se uspješno prilagođava novim generacijama, ali i dalje zadržava prepoznatljivi šarm zbog kojeg je i postao miljenik publike.

Prošlo je čak 18 godina od izlaska romantične komedije ''Zauvijek djeveruša, nikad nevjesta'', filma koji je osvojio publiku diljem svijeta i i danas se rado gleda.

U glavnim ulogama gledali smo Katherine Heigl kao Jane, vječnu djeverušu koja uvijek stavlja druge ispred sebe, Jamesa Marsdena kao šarmantnog novinara Kevina te Malin Åkerman kao njezinu sestru Tess. Upravo je dinamika među likovima i prepoznatljiva romantična priča učinila ovaj film jednim od omiljenih u svom žanru.

James Marsden, Katherine Heigl

Posebnu pažnju tada je privukao James Marsden, koji je ovom ulogom dodatno učvrstio status miljenika romantičnih komedija. Karijeru je započeo krajem 90-ih, a publika ga pamti i po ulogama u filmovima ''X-Men'', ''The Notebook'' i ''Hairspray''.

Tijekom godina uspješno je gradio karijeru balansirajući između romantičnih uloga i ozbiljnijih projekata, a novije generacije upoznale su ga kroz seriju ''Westworld'' i filmski hit ''Sonic the Hedgehog''.

Danas ima 52godina i i dalje je aktivan u Hollywoodu, a mnogi primjećuju kako s godinama izgleda sve bolje.

U privatnom životu bio je u braku s glumicom Lisom Linde, s kojom ima dvoje djece, a u vezi s brazilskim modelom Rose Costom dobio je i sina Williama.

Danas je u vezi s nizozemskim modelom Frederique Brons, s kojom ga povezuju od listopada 2023. godine. Ona ima 27 godina, a par svoju vezu uglavnom drži podalje od očiju javnosti, piše E!News.

James Marsden, Frederique Brons

Iako ne voli previše iznositi detalje iz privatnog života, aktivan je na Instagramu, gdje ga prati više od 1,7 milijuna ljudi. Ondje najčešće dijeli poslovne trenutke, snimanja i projekte na kojima radi, dok privatne detalje rijetko otkriva.

I gotovo dva desetljeća nakon premijere, ''Zauvijek djeveruša, nikad nevjesta'' i dalje ima posebno mjesto među obožavateljima, a James Marsden ostao je jedno od lica koje publika i danas rado gleda na malim i velikim ekranima.

