Tko je unuka ozloglašenog diktatora koja ne prestaje puniti naslovnice?

Talijanska političarka, bivša glumica i jedna od najkontroverznijih javnih osoba u Italiji, Alessandra Mussolini, ponovno je u fokusu javnosti. Ovoga puta razlog je njezin ulazak u reality show ''Celebrity Big Brother'' (Grande Fratello VIP), što je iznenadilo mnoge.

No, iza njezina imena krije se puno više od samog televizijskog spektakla.

Alessandra Mussolini rođena je 1962. u Rimu i cijeli život nosi teško prezime. Unuka je Benita Mussolinija, fašističkog diktatora koji je obilježio jednu od najmračnijih epoha talijanske povijesti.

Njezin otac, Romano Mussolini, bio je poznati jazz glazbenik i sin Benita Mussolinija, dok joj je majka Maria Scicolone, sestra legendarne Sophije Loren. Upravo zbog toga Alessandra je istovremeno dio politički kontroverzne i glamurozne obiteljske priče.

Pogledaji ovo Celebrity Kako je vječna plavuša od tinejdžerske zvijezde postala jedna od najmoćnijih žena Hollywooda?

Mussolinijeva unuka već se desetljećima kreće između svijeta zabave i politike. Karijeru je započela pokušavajući krenuti tetinim stopama, glumeći u desetak talijanskih filmova između 1972. i 1990. godine.

Pojavila se i uz samu Sophiju Loren u filmu Ettorea Scole "Poseban dan", čija je radnja smještena u vrijeme Hitlerova posjeta Italiji 1938. godine. Iako nije ostvarila veliku glumačku karijeru poput svoje tete, ostala je prepoznatljivo lice talijanske pop kulture.

Zanimljivo je i da je 1982. godine u Japanu objavila pop album pod nazivom "Amore", gdje je stekla određenu popularnost – potez koji se i danas smatra neobičnim za osobu njezina kasnijeg političkog profila.

Slijedeći djedov politički put, Alessandra Mussolini početkom devedesetih ulazi u politiku kao članica neofašističkog Talijanskog socijalnog pokreta.

Pogledaji ovo Celebrity Za sve je kriva objava s Instagrama? Stjepanu Hauseru otkazani nadolazeći nastupi

Tijekom godina izgradila je ozbiljnu političku karijeru: odradila je više mandata u oba doma talijanskog parlamenta, bila je zastupnica u Europskom parlamentu, postala jedno od najprepoznatljivijih lica talijanske desnice.

Istovremeno, često je izazivala kontroverze svojim izjavama, osobito kada je riječ o nasljeđu njezina djeda.

Uz politiku, Alessandra nikada nije napustila medijski prostor. Postala je stalno lice talijanskih talk showova, poznata po oštrim i temperamentnim nastupima.

Sudjelovala je i u popularnom showu "Ples sa zvijezdama" na državnoj televiziji RAI, čime je dodatno učvrstila svoj status osobe koja balansira između politike i zabave.

Pogledaji ovo Celebrity Stoka završio na hitnoj operaciji, fotografijom se javio iz bolnice

"Držite se čvrsto", poručila je Mussolini obožavateljima na društvenim mrežama.

"Ulazim u Big Brother kuću kao natjecateljica. Moramo plesati, moramo pjevati i želim učiti od drugih."

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Naša plesačica i influencerica ostvarila veliki životni cilj: ''Ne mogu vjerovati da ovo napokon izgovaram...''

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Osvanule fotke: Djevojka Joška Gvardiola trofej slavila s najpoznatijim ženama nogometaša!