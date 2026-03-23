Simona Mijoković podijelila potresan detalj iz operacijske sale nakon poroda sina

Simona Mijoković proslavila je treći rođendan svog najmlađeg sina Michaela Lorenza, a tim je povodom podijelila iznimno emotivnu poruku koja je mnoge dirnula.

Simona Mijoković obilježila je poseban trenutak u svom životu – treći rođendan najmlađeg sina Michaela Lorenza. Tim povodom na Instagramu je podijelila dirljivu i duboko osobnu poruku koja je mnoge pratitelje ostavila bez riječi.

U emotivnoj objavi Simona je otvoreno progovorila o dramatičnom porodu, koji je opisala kao jedan od najtežih, ali i najznačajnijih trenutaka u svom životu. Njezin sin, kako ističe, za nju nije samo dijete, već čudo Božje i simbol novog početka.

Prisjećajući se tog dana, otkrila je i potresan detalj iz operacijske sale:

''S Michaelom u operacijskoj sali bilo je potrebno čak 60 ručnika da me očiste od krvi i da zaustave tu silnu krv…'', napisala je.

U objavi je istaknula i snažnu duhovnu dimenziju cijelog iskustva, povezujući rođenje sina s vlastitim poslanjem. Kako kaže, upravo ju je to iskustvo dodatno učvrstilo u borbi za život i potaknulo da postane glas onima koji nemaju glasa.

Simona Mijoković Foto: Josip Moler / CROPIX

''Da se sine ti i moje srce borimo za Život – za nerođene'', poručila je, otkrivajući koliko joj je majčinstvo promijenilo pogled na svijet i učvrstilo njezina uvjerenja.

Simona nije skrivala ni koliko joj sin znači na osobnoj razini. U nastavku objave opisala ga je kao veselog dječaka koji već pokazuje ljubav prema glazbi, pjevanju i sviranju gitare, uz želju da jednog dana bude vječni slavuj Kristov.

Na kraju, uputila mu je nježnu rođendansku čestitku:

''Sretan ti rođendan ljubavi mamina! Mimi moj, Mihi moj, loknica moja'', napisala je, ganuvši brojne pratitelje koji su joj u komentarima uputili čestitke i riječi podrške.

In Magazin: Simona Mijoković - 3

Simona Mijoković Foto: Josip Moler / CROPIX

Simona Mijoković, Stanislav Mijoković

