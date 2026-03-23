Preminuo vlasnik OnlyFansa, iza njega ostaje golemo bogatstvo

Milijarder i vlasnik OnlyFansa Radvinsky preminuo je u 44. godini, ostavivši iza sebe platformu koja je pod njegovim vodstvom doživjela golem rast.

Leonid Radvinsky, milijarder i većinski vlasnik platforme OnlyFans, preminuo je u 44. godini nakon dugotrajne borbe s rakom, potvrdili su iz kompanije. Informaciju o njegovoj smrti prenijeli su brojni strani mediji, pozivajući se na službenu izjavu.

Iz OnlyFansa su poručili kako su duboko potreseni njegovim odlaskom te naveli da je preminuo u miru, okružen obitelji. Najbliži su uputili apel za privatnost u ovim teškim trenucima.

Radvinsky, ukrajinsko-američki poduzetnik, raspolagao je bogatstvom procijenjenim na oko 4,7 milijardi dolara. Glavnina njegove imovine bila je vezana uz Fenix International Ltd, tvrtku koja je većinski vlasnik OnlyFansa.

Osim što je bio na čelu kompanije i njezin najveći dioničar, djelovao je i kao investitor te filantrop. Iako njegovo ime nije bilo široko prepoznatljivo poput same platforme, imao je presudnu ulogu u njezinu razvoju.

Platformu je preuzeo 2018. godine od britanske obitelji Stokely, a upravo u tom razdoblju OnlyFans bilježi snažan uzlet i globalnu prepoznatljivost u svijetu pretplatničkog digitalnog sadržaja.

Prema podacima Bloomberga i Forbesa, korisnici su tijekom 2024. na platformi potrošili rekordnih 7,2 milijarde dolara. Isti izvori navode da je Radvinsky od 2021. do početka 2025. kroz dividende isplatio oko 1,8 milijardi dolara.

