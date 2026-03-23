Govor Josipe Lisac će se pamtiti: Donosimo sve detalje s dodjele prestižne medijske nagrade!

Prošli petak održana je dodjela Večernjakove ruže. Josipa Lisac svojom je reakcijom na pobjedu nasmijala cijelo kazalište, Enis Bešlagić slavio je u kategoriji glumačkog ostvarenja, a naša Ema Branica je TV osoba godine. Detalje dodjele ima naš Davor Garić.

Crveni tepih ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu ugostio je brojna TV lica. Dodijeljene su Večernjakove ruže.

U kategoriji novo lice, pobjedu je odnio Jakov Jozinović. Večer je obilježila Josipa i njezina reakcija kad je primila nagradu u kategoriji glazbenik godine.

''Ja zaista sam uzrujana! Ja sam uzrujana totalno! Vrlo pašemo Jakov Jozinović i ja...mladi, mladi...i on je debitirao na ruži...ja u svom uzrastu, isto sam debitirala, pa to je fenomenalno. Znači da sam i ja mlada...ha!?! Nema starenja, nema starosti!'', izjavila je Josipa u svom govoru.

U kategoriji TV osoba godine slavila je reporterka i voditeljica emisije Provjereno Ema Branica.

''Jako sam iznenađena. Mogu reći da sam kao Josipa Lisac uzrujana i iznenađena. Stvarno nisam, pa neću reć vjerovala, ali nije mi bilo ni na kraj pameti. Konkurencija je bila žestoka i nekako mi se čini, uvijek ima nekih zabavnijih od nas, alii zgleda da ljudi stvarno prepoznaju trud i rad i beskrajno im hvala na tome'', izjavila je Ema Branica, reporterka i voditeljica.

Za najbolje glumačko ostvarenje nagrađen je Enis Bešlagić.

''Ja smatram da svi glumci kod nas imaju dovoljno dobre priče koje zaslužuju velike scene, to sam rekao i u govoru, da bi volio da i oni pričaju svoje priče. Nekad mi često igramo neke tekstove koji nisu baš nešto pa onda izvlačimo da to bude dobro, pa većinom kad uspije neki projekat, kajmak pokupe režiseri i ostali, a kad nešto ne valja, kažu - bili loši glumci'', bila je izjava Enisa Bešlagića.

Omiljenoj glumici iz serije ''U dobru i zlu'' nagrada je izmaknula za dlaku, no svakodnevne reakcije gledatelja koji joj prilaze na ulici, sasvim su dovoljne.

''Uglavnom dobivam samo komplimente. Tako da je to jako lijepo. Znate, ujutro izađete u grad i dobijete kompliment i tako je lakše prebroditi cijeli dan'', rekla je Ksenija Pajić.

U istoj je kategoriji bio nominiran i glumačko-ljubavni par Nina Violić i Filip Šovagović.

Radijska osoba godine je Davor Jurkotić, koji je svoj trag s rubrikom ''Bele udovice'' ostavio i u IN Magazinu. Iz TV svijeta preselio se u onaj radijski.

''Pa u radijskom možeš doći u trenerci i možeš biti puno opušteniji. Radio je lijep na svoj način, televizija na svoj, ali ako bi morao birat, radio je radio'', priznao nam je voditelj Davor Jurkotić.

Sve je svojom pojavom na crvenom tepihu oduševila i Miss Laura, nosila je štikle od 10 centimetara koje je nosila na izboru.

Na izboru je imala priliku upoznati Donalda Trumpa.

Kakav je dojam ostavio?

''Pa, mislim, čovjek od krvi i mesa. Ja sam stvarno onako ugodno iznenađena. Ugodno nas je primio tamo gdje smo bili u Mar-a-Lagu. Imali smo sasvim normalne razgovore. Dakle, jedna jako topla osoba prije svega. Jako je, jako je gostoljubiv'', rekla nam je Laura.

U međuvremenu se i zaručila.

Kad je vjenčanje?

''Šesti mjesec do godine. To je sigurno. Sad čekamo još datum'', priznala je Laura.

Borba za ovu prestižnu medijsku nagradu dogodine već je počela!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Dalmatinka s društvenih mreža ispunila misiju u našem showu: ''Baš kakva je Danijela!"

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Nekad i sad Sjećate se ovog šarmera? Danas ljubi 23 godine mlađu manekenku!