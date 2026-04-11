Tko je ušminkani mladić sa zagrebačke špice za kojim su se okretali prolaznici?

Zagrebačka špica i ovog je vikenda bila središte modnih zbivanja, a među onima koji su plijenili pažnju našao se i influencer Franko Kovačević.

Influencer Franko Kovačević privukao je poglede prolaznika dok je šetao zagrebačkom špicom, potvrdivši još jednom svoj status jednog od najbolje odjevenih domaćih trendsetera.

U ležernoj, ali iznimno promišljenoj kombinaciji, Franko je spojio eleganciju i urbani stil. Odabrao je sivo odijelo modernog kroja koje odiše minimalizmom, dok je cijeli look podigao zanimljivim detaljima. Posebnu pažnju privukla je kravata s upečatljivim metalnim detaljem koji je outfitu dao dozu luksuza i modne odvažnosti.

Umjesto klasičnih cipela, Franko se odlučio za trendi slip-on tenisice s uzorkom. U ruci je nosio crnu torbicu jednostavnog dizajna, savršeno uklopljenu u cijelu kombinaciju.

Samouvjerenim hodom i smirenim izrazom lica, Franko je još jednom pokazao kako se modna pravila mogu kršiti, ali s stilom.

Njegovo izdanje na špici nije prošlo nezapaženo, a mnogi su se složili kako je riječ o modnom pogotku koji spaja eleganciju i suvremene trendove. Franko je i inače poznat po svom stilu, a na društvenim mrežama s vremenom je prikupio vjernu bazu fanova.

Na Instagramu tako broji skoro 46 tisuća pratitelja.

''Iskreno, špica nije slučajnost nego mali ritual. Pripreme traju oko sat do sat i pol, ali ideja za outfit često krene i dan prije. Volim da sve izgleda kao da se nisam mnogo trudio, iako iza toga uvijek stoji dosta razmišljanja'', rekao je nedavno za net.hr.

