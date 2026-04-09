Kako danas izgleda turski Brad Pitt? Vuče korijene iz Bosne, a nije se oduvijek bavio glumom

Kıvanç Tatlıtuğ i danas važi za jedno od najtraženijih imena turske glumačke scene, a svaki njegov novi projekt automatski postaje regionalni i globalni hit.

Jedan od najpoznatijih turskih glumaca današnjice, Kıvanç Tatlıtuğ, već godinama osvaja publiku širom svijeta uključujući i regiju, gdje njegove serije redovno postižu veliku gledanost. Zbog svog izgleda i harizme često ga nazivaju i turskim Brad Pittom, no njegova karijera pokazuje da iza tog imidža stoji ozbiljan rad i talent.

Rođen 27. listopada 1983. godine u Adani, Tatlıtuğ nije odmah krenuo putem glume. Kao mladić bio je posvećen sportu, posebno košarci, koju je igrao na profesionalnom nivou. Ipak, zbog povrede bio je prisiljen napustiti sportsku karijeru, što ga je odvelo u potpuno drugačiji svijet — modeling.

Već 2002. godine postiže veliki uspjeh osvojivši titule Best Model of Turkey i Best Model of the World, čime otvara vrata međunarodne karijere. Ubrzo nakon toga počinje glumiti i vrlo brzo postaje jedno od najprepoznatljivijih lica turskih serija.

Publika ga pamti po ulogama u hit serijama poput ''Aşk-ı Memnu'', koja je postala regionalni fenomen, zatim ''Kuzey Güney'', ''Cesur ve Güzel'' i ''Menekşe ile Halil''. Njegove interpretacije često donose kombinaciju emocionalne dubine i snažne prisutnosti na ekranu, zbog čega je više puta nagrađivan, uključujući prestižne nagrade Altın Kelebek.

U posljednjim godinama Tatlıtuğ je napravio iskorak i na globalnu streaming scenu. Pojavio se u Netflixovim projektima poput ''Into the Night'' i ''Yakamoz S-245'', čime je dodatno proširio svoju međunarodnu popularnost.

Osim profesionalnog uspjeha, njegov privatni život također privlači pažnju javnosti. Od 2016. godine u braku je sa stilisticom Başak Dizer, a par je 2022. dobio sina.

Zanimljivo je i da Tatlıtuğ ima korijene s Balkana — njegov djed potječe iz Prištine, a baka iz Sarajeva.

