Poznati Hrvati o njezi lica: ''Meni je to najnormalnije poslije tuširanja...''

U Zagrebu je u ponedjeljak, u ugodnoj atmosferi, predstavljena nova ambasadorica jednog poznatog američkog brenda za njegu kože. Bio je to dobar razlog da se na jednom mjestu okupe estetski stručnjaci, ali i istaknuti predstavnici lifestyle scene.

Revelo, poznati distributer dermokozmetike u regiji, djeluje već gotovo 20 godina. Zato i ne čudi da su za posljednje veliko lansiranje svojih proizvoda odlučili istaknuti upravo tvrtku Circadia, jer se savršeno poklapa s filozofijom koju zastupaju.

''Imamo Circadia dermokozmetiku koja prati ritmove kože, odnosno sirkadijalne ritmove kože. Naša koža, naši hormoni – nije isto ujutro i nije isto navečer i prvi put imamo jednu dermokozmetiku koja je stvarno temeljena na znanosti'', kaže direktor Lino Marić.

''Prirodni su, bez parabena, bez sulfata, veganski, što znači da imaju 95 % aktivnih sastojaka u sebi. Ja ih osobno koristim u svom Dharma institutu već nekoliko godina i dugo sam tražila kozmetiku koja bi me zadovoljila i danju i noću. To znači da ulazi u kožu u trenutku kad je to najbolje i samim time imamo puno bolje rezultate, i profesionalne, a onda i s kućnom njegom koja je izuzetno bitna'', govori Ivana Škender, vlasnica salona.

''Launch kampanje danas je predstavljen s Nikolinom Pišek, koja – kad kažemo da smo tražili ambasadoricu – to nije ispravno, nego smo je prepoznali u njoj'', dodaje Lino.

Revelo - 1 Foto: In Magazin

''Ja sam zaista oduševljena. Mislim, ajmo reći, bilo bi prirodno odnosno uputno reći da si oduševljen proizvodom koji reklamiraš, ali ovdje vidim benefite i zaista osjećam razliku – suptilnu, kontinuiranu, ali baš razliku'', kaže Nikolina Pišek.

Namjera ove kampanje je da korisnici Circadijinih proizvoda, uz profesionalnu njegu kože, pozornost daju i kućnoj njezi.

''Mislim da je moja skincare rutina vrlo jednostavna, sigurno puno jednostavnija od onoga što ljudi misle o meni. Ja, recimo, nikad ne izlazim van da ne namažem i lice i tijelo. Meni je to najnormalnije poslije tuširanja – ne mogu se samo obući i izaći van, a da ne namažem i tijelo'', kaže Marko Grubnić.

Revelo - 2 Foto: In Magazin

''Ja uvijek nanosim kreme, više njih na lice – jako je to bitno. Nažalost, mnogi muškarci se uopće nisu promijenili i kad god pričam s njima i educiramo ih o tome, još uvijek ne stave ništa. Možda neku kremu od supruge ukradu'', dodaje Nikola Milojević.

''Moj suprug, kad se ne naspavam, sad je počeo meni krasti one eye patches, zato što je shvatio da i njemu to malo podočnjake popravi'', rekla je Snježana Schillinger.

Kako je ljeto sve bliže, njega kože treba biti prilagođena toplijem razdoblju godine.

Revelo - 3 Foto: In Magazin

''Normalno da je lakše imati laganiji preparat s kojim možete svaki dan i na sunce i na sport. U nekim se trenucima i znojite, pa je važno da vam je lako s tim proizvodom'', kaže Mladen Duduković.

''Ljeti koristim kozmetiku koja je hidratantna, lagana, fluidna, nekad i na bazi gela. Da, ljeto je taj dio godine kada koristimo laganu kozmetiku'', otkriva Pišek za kraj.

Uz sve savjete koji su nam danas na raspolaganju, briga o koži više nije opcija koju možemo zanemariti.

Revelo - 5 Foto: In Magazin

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

