Iz talijanskog tenora u folk zvijezdu: ''Apsolutno možda najteži izazov dosad!''

Dašak talijanskih melodija donijela je Dora Trogrlić prošle nedjelje u showu Tvoje lice zvuči poznato, a taj pothvat doveo ju je do prve pobjede u showu. U tijelu Luciana Pavarottija zapjevala je nezaboravnu ''O Sole Mio'. Kroz što je sve morala proći do tog nastupa, ali i kako gleda novu avanuturu u koju ju je gljiva bacila, otkriva vam naš Dino Stošić.

Kada joj je gljiva pokazala ime operne legende, letvica je podignuta do samog stropa. No, Dora Trogrlić nije dopustila da je strah od nepoznatog terena zaustavi. Njezina transformacija u Luciana Pavarottija bila je pravo čudo koje će se dugo pamtiti, a pobjeda je stigla kao potvrda da se hrabrost itekako isplati.

''Ja sam se baš jako nadala dobiti ovu transformaciju, ali ne zato što fantastično imitiram Pavarottija ili nešto tako, nego sam sama sebi htjela dati izazov i zapravo probati uopće pjevati operu. Što naravno nisam radila, već smo išle na nekakvu karikaturu jer naravno nitko ne očekuje od mene da pjevam operu, tako da zapravo je bila jedna lijepa igranka, ja bi to rekla i baš sam si izguštala.

Za uspješnu imitaciju nije bilo dovoljno samo 'pustiti glas'. Trebalo je uhvatiti onaj prepoznatljivi sjaj u očima i duh čovjeka koji je život volio jednako jako kao i glazbu.

''Nadam se da sam nekako donijela tu zapravo Pavarottijevu energiju na stage, a on je prije svega bio jedan veliki zafrkant, veliki čovjek i mislim da sam baš samo uvjereno stala na tu pozornicu kao dobro došla na moj koncert danas''.

Iako voli analizirati sve do posljednjeg detalja, ova transformacija donijela joj je potpuni zen.

''Bila sam najmirnija do sad. Inače sam ono osoba, teški samokritičar, netko tko stresira oko svega, ali sam u Pavarottijevom tijelu premirna bila. Ne znam, možda je bilo do toga što je stvarno bio velik čovjek, pa kao to mi je dalo i jednako toliko snage''.

Nakon talijanskog tenora, gljiva je Doru odvela u posve drugom smjeru. Iduće nedjelje utjelovit će folk zvijezdu Tanju Savić, a njezina prva reakcija bila je prilično iskrena...

''Prvo sam bila, okej, idem doma guglati tko je to. Nažalost. Nisam stvarno znala, ali OK, apsolutno možda najteži izazov do sad jer nikad nisam pjevala takvim načinom i uopće takve pjesme, tako da sam isto morala u kratkom periodu pohvatati te trilerčiće interesantne'', govori nam Dora.

Vremena za prilagodbu nema, a izazov je golem. Dora će morati preokrenuti svoj vokal naopačke i svladati stil koji joj je privatno i profesionalno bio miljama daleko.

''Pa nije mi iskreno to uopće blisko i samim tima mi je baš veliki izazov. Ali moram reći da sam se zapravo ugodno iznenadila općenito sa Tanjom Savić kao personom. Moram apsolutno izbrisat svoju nježnost i liričnost u glasu i zapravo ono, kako se kaže, udrit, baš udrit. Iako čak i pjesma nije toliko hardcore kako bi se reklo, više on eto, jedna baladica od prije 20-ak godina koja je izašla''.

Dora bi nakon pozornice u showu mogla lako završiti i na tribinama Tanjina koncerta.

''Pa možda bi čak evo mogla otići jednom u životu tako nešto čuti, vidim kako to zvuči uživo. Tko zna?'', kaže.

Hoće li doista 'udariti' onako kako najavljuje ili će njezina nježna strana ipak prevladati? Odgovor ćemo saznati već ove nedjelje, kad vas čeka nova doza zabave u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'.

