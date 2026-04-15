Tonči Huljić o ulozi djeda: ''Kad su djeca kod nas treba troje, četvero ljudi da ih paze!''

Grupa Magazin ima novu pjesmu „Jabuka“, koja će uskoro dobiti i svoju biblijsku verziju. Tim povodom s Lorenom Bućan i Tončijem Huljićem družio se naš Gordan Vasilj. Kako je naš vidoviti hitmejker još prije četiri godine predvidio situaciju u kojoj se svijet danas nalazi, koliku ulogu u njegovu životu ima vjera i kako je stvarati glazbu uz dvoje unuka, pogledajte u sljedećim minutama.

''Da se desi, desi katastrofa, padne raketa ode pola svijeta'' - ovaj stih iz nove pjesme grupe Magazin ''Jabuka'' brzo se proširio društvenim mrežama i zaintrigirao publiku.

''Jednostavno, trenutak života je takav da ne možeš izbjeći situaciju u kojoj živimo'', kaže Tonči Huljić.

''Na prvo slušanje se ne skuži jer je dosta vesela pjesma i sve zvuči nekako savršeno, a onda kad malo pročitaš tekst, zapravo se postavlja pitanje što bi bilo da dobijemo još jednu šansu – bi li sve bilo isto ili bismo drukčije postupili'', dodaje Lorena Bućan.

A situaciju u kojoj se svijet trenutačno nalazi Tonči Huljić očekivao je još prije četiri godine.

''Znao sam da će korona donijeti nova pravila u svijetu, ne zato što sam superpametan, nego imam neku intuiciju, jedan osjećaj. Je li to razvijeno kroz molitve ili je to samo poput sebe, ja bih rekao da je to jedna smjesa toga, da se treba spremiti za neka teža vremena. I počeo sam poduzimati neke stvari na koje su mi se svi u obitelji smijali.''

Kombinaciju simbolike Adama i Eve, kraja svijeta i ljubavne priče u Magazinovu videospotu utjelovili su njihova pjevačica Lorena Bućan i glumac Matija Grabić.

''Ja sam se pitao je li Lorena glumica ili pjevačica'', govori Matija.

''Ako tražite neke nove uloge, slobodno mi se obratite'', smije se Lorena.

A za nove uloge nema potrebe jer se sjajno uklopila u kultnu grupu čiji je vokal postala prije godinu i pol. Iako je domaći obožavatelji Eurosonga uporno žele vidjeti na toj pozornici, Lorena bi, priznaje, ipak uzela predah od Dore.

''Tonči, molim te, mi više nemoj pisati pjesme za Doru, već sam, za moj ukus, dosta puta bila. Meni je Dora bila odlična i onda, u trenutku kad su se dijelili bodovi, srce mi je skoro iskočilo iz tijela.''

Naš najpoznatiji hitmejker ne krije koliko je vjera važna u njegovu životu.

''Da mi je to netko prije 15 godina rekao da će to biti tako, ja bih se nasmijao. Bio sam ritualni vjernik. I onda počneš to istraživati, pa uđeš i iz toga više ne možeš izaći. Svaki dan pokušavaš, to su te kušnje, ali onda se osjećaš posramljeno pa se pokunjeno vratiš.''

Prezaposleni autor radi kao na traci. Trenutačno priprema pop-misu u San Giovanni Rotondu, premijeru pjesme ''Padre Pio'', a kraju privodi i novi album zeta Petra Graše.

''Najveći problem je što tu fali jedna ili dvije rečenice za koje stvarno moraš biti koncentriran. Normalno je da se on, kad dođe doma, dva dana bavi djecom, a ja hoću da on da komad sebe u te tekstove. Točno osjetim tu neku Grašinu rečenicu unutra. Može Vjekoslava sve to napraviti, uokviriti, ali ta neka njegova baš fali da zapečati stvar.''

Najveći blagoslov su mu njegovi unuci Alba i Toni.

''Petar je sad u Italiji s Hanom, djeca su kod nas. Kad su ona tu, ne možeš raditi ništa osim spašavati im živote – bukvalno treba troje-četvero ljudi, a ne dvije žene da paze dvoje djece.''

I nakon 45 godina na sceni, 64-godišnji Huljić i dalje ima inspiraciju i jaku želju.

''Ja nisam opterećen tim mojim godinama. To je nešto u modi zadnjih godinu dana da me se pita: ‘Pa jel’ možeš?’ Čuj, ne razumijem – jel’ mogu? Evo, moji iz benda imaju 74–75 godina, završe koncert u Osijeku, sjednu u kombi i vraćaju se nazad. Sve su pjevačice navikle na to i onda se one isto tako ‘deformiraju’, pa kad odu iz benda ne mogu spavati nego se voze po noći'', zaključuje Tonči.

