Ivančica Pahor potresnom porukom otkrila kroz što prolazi: "Tijelo posustaje"

Ivančica Pahor tijekom boravka u Turskoj, gdje prolazi liječenje, pronašla je trenutke predaha za obilazak grada.

Hrvatska poduzetnica i bivša misica Ivančica Pahor trenutačno boravi u Turskoj, gdje prolazi kroz završnu fazu liječenja, a s pratiteljima na društvenim mrežama dijeli iskrene i emotivne trenutke svoje borbe.

Tijekom boravka posjetila je i luksuznu palaču Çırağan Kempinski u Istanbulu, jedno od najpoznatijih i najprestižnijih mjesta na Bosporu, gdje je uhvatila kratki predah između terapija, te objavila dirljivu poruku o svojoj borbi s teškom bolesti.

"Mali predah pred posljednje terapije… Tijelo posustaje, ali um ne odustaje. Vjera u bolje sutra, snaga u svakom dahu i misli koje biram da budu svjetlo. Pozitivan stav – moja tiha pobjeda", napisala je Pahor.

Njezine riječi odražavaju realnost s kojom se suočava posljednjih mjeseci – tešku borbu s karcinomom limfnih čvorova, o kojoj je javno progovorila i kroz koju prolazi uz kemoterapije.

Unatoč iscrpljujućem procesu liječenja, Ivančica ne odustaje od pozitivnog stava, koji je postao njezin zaštitni znak i izvor snage. Upravo taj spoj krhkosti i odlučnosti vidljiv je i u objavama iz Turske, gdje luksuzna kulisa ne skriva stvarnost, već naglašava njezinu unutarnju borbu.

"Šaljem veliki zagrljaj", "Bravo, draga Ivančice... Pozitivom do pobjede", "Sretno i hrabro... Nema predaje", "Samo naprijed", hrabrili su je pratitelji.

"Mnogi me pitaju kako uspijevam ostati toliko pozitivna i vedra u situaciji u kojoj se nalazim i s dijagnozom koju nosim. Uvijek im kažem isto: ne mogu i ne želim biti drugačija. Bog nam je dao život kao zadatak, da iz njega izvučemo maksimum, bez obzira na okolnosti", napisala je u jednoj od svojih objava nedugo nakon što je izašla u javnost s tom vijesti.

Boravak u Turskoj tako za Ivančicu Pahor nije tek putovanje, već važna životna etapa u kojoj se, između terapija i trenutaka predaha, vodi jedna od najvažnijih bitaka.

