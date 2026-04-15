Nova djevojka Kyliana Mbappea bujna je Španjolka, oblinama se proslavila u tinejdžerskoj seriji

Svijet bruji o novom slavnom paru koji je ukrao pažnju tijekom najglamuroznijeg tjedna u godini.

Kylian Mbappé i Ester Expósito viđeni su zajedno tijekom večernjeg izlaska u Parizu, usred jednog od najuzbudljivijih razdoblja u svijetu mode, Paris Fashion Weeka.

Nogometna superzvijezda i popularna španjolska glumica večer su započeli u intimno osvijetljenom restoranu, gdje su djelovali opušteno i vidno uživali u međusobnom društvu. Sjedeći blizu jedno drugome, često su razmjenjivali osmijehe i održavali kontakt očima, ostavljajući dojam bliskosti i ugodne atmosfere. Zanimljivo, cijeli susret protekao je bez velike pratnje ili pompe, što je dodatno pridonijelo dojmu diskrecije.

Mbappé, poznat po tome što svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, djelovao je iznenađujuće opušteno, dok je Expósito, koja slovi za jednu od najelegantnijih mladih glumica, zračila prirodnošću i smirenošću.

Nakon večere, par je viđen u kuglani.

Njihovo zajedničko pojavljivanje odmah je postalo tema medija, ne samo zbog njihovog statusa na globalnoj sceni, već i zbog očite kemije koju su pokazali tijekom večeri.

Tko je Ester?

Ester Expósito jedno je od najprepoznatljivijih mladih lica europske filmske i televizijske scene, a njezin uspon do slave bio je brz i impresivan.

Rođena 26. siječnja 2000. u Madridu, još je kao djevojčica pokazivala interes za glumu, a ozbiljnije se počela baviti umjetnošću već u tinejdžerskim godinama. Nakon završetka škole upisala je glumačke radionice, a talent je vrlo rano potvrđen, osvojila je nagradu za najbolju glumicu na madridskim kazališnim natjecanjima 2013. i 2015. godine.

Prve televizijske uloge ostvarila je 2016. u serijama poput ''Centro Médico'' i ''Vis a Vis'', no pravi proboj dogodio se 2018. godine kada je dobila ulogu Carle Rosón u Netflixovoj seriji ''Elite''. Upravo ju je ta uloga lansirala u svjetsku slavu i učinila jednim od najprepoznatljivijih lica mlađe generacije glumaca.

Nakon uspjeha ''Elite'''a, Expósito je nastavila graditi karijeru u filmovima i serijama, među kojima se ističu naslovi poput ''Cuando los ángeles duermen'', ''Tu hijo'', ''Venus'' te Netflixovi projekti ''Alguien tiene que morir'' i ''Veneno''. U novije vrijeme sve češće bira kompleksnije i ozbiljnije uloge kako bi izbjegla tipiziranje i pokazala širinu svog glumačkog raspona.

Osim glume, Expósito je i velika zvijezda društvenih mreža te modna ikona, redovito se pojavljuje na prestižnim događanjima poput Paris Fashion Weeka i surađuje s luksuznim brendovima. Njezina popularnost na Instagramu broji desetke milijuna pratitelja, što je dodatno učvrstilo njezin status globalne influencerice.

Poznata je i po tome što otvoreno govori o važnim društvenim temama poput mentalnog zdravlja, položaja žena i pritiska javnosti, ističući kako slava donosi i brojne izazove.

