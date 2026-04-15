Zašto su ovu 24-godišnjakinju prozvali najljepšom ženom na svijetu?

Australsku influencericu Leah Halton nakon pojavljivanja na Coachelli internet je proglasio najljepšom ženom na svijetu.

Australska influencerica Leah Halton pojavila se na ovogodišnjem izdanju glazbenog festivala Coachella i to je bilo dovoljno da internet ponovno eksplodira.

Nakon što je objavila fotografije svoje modne kombinacije za festival u Kaliforniji, komentari su se počeli nizati nevjerojatnom brzinom.

''Ma ovo je AI, nitko ne može biti ovako savršen'', napisao je jedan pratitelj ispod objave 24-godišnje Australke, koju na društvenim mrežama prati više od 22 milijuna ljudi.

U moru komplimenata i nevjerice, mnogi su je počeli nazivati i najljepšom ženom na svijetu.

No, Leah Halton nije preko noći postala viralna senzacija. Njezin uspon počeo je još 2024. godine, kada je objavila video u kojem pjeva na playback u automobilu. Video je ubrzo postao globalni fenomen, prikupivši impresivnih 1.3 milijarde pregleda i više od 77 milijuna lajkova.

Kako je uspjela ono što se čini gotovo nemogućim?

TikTok favorizira sadržaj koji zadržava pažnju korisnika, a Leahin video ima sve potrebne elemente: kratak format, smirujući ritam i vizualnu privlačnost. Upravo zbog toga ljudi ga gledaju više puta, često i nesvjesno, što platformi šalje jasan signal da je riječ o izuzetno zaraznom sadržaju.

Leah u videu djeluje prirodno i nenametljivo, s blagim osmijehom i opuštenom energijom. Taj prirodno savršen izgled mnogi opisuju kao hipnotizirajući. Umjesto agresivne prezentacije, njezin stil djeluje umirujuće i privlačno.

Video ostavlja dojam spontanosti, kao da je nastao bez posebnog plana ili produkcije. U vremenu kada je internet preplavljen filtriranim i umjetnim sadržajem, takav pristup djeluje osvježavajuće i stvarno.

Kako je video počeo dobivati popularnost, tisuće korisnika pokušale su ga rekreirati. Svaka nova verzija dodatno je gurala original u fokus, stvarajući lančanu reakciju koja je Leah dovela do milijarde pregleda – i statusa globalne internetske senzacije.

''Kao što mnogi od vas znaju, već četiri godine objavljujem videa na YouTubeu i to će uvijek biti moja strast. Nevjerojatno je da se ovaj proboj dogodio u tako kratkom vremenu. A vama koji ste me tek počeli pratiti, nadam se da ćete uživati dok me upoznajete'', poručila je tada svojim obožavateljima.

