Sjećate li ga se iz telenovela? Njegova smrt prije tri godine mnoge je ostavila u nevjerici

Iza sebe je ostavio bogatu karijeru i uloge koje su obilježile jedno televizijsko razdoblje.

Alfonso Iturralde ostavio je neizbrisiv trag u svijetu telenovela, a gledatelji u Hrvatskoj pamte ga po ulogama u serijama ''U ime ljubavi'' i ''Rebelde'', koje su svojedobno prikazivane i na Novoj TV.

Meksički glumac rođen je 10. listopada 1949. godine u Méridi, u saveznoj državi Yucatán, a tijekom bogate karijere ostvario je više od 40 uloga na televiziji, uz zapažene nastupe u filmovima i kazalištu, piše El sol del Mexico.

Na malim ekranima pojavio se još 1980-ih, no pravi proboj doživio je 1994. godine u hit-telenoveli ''Marimar''. U toj je seriji utjelovio glavnog negativca Renata Santibáñeza, lik koji je obilježio njegovu karijeru.

Alfonso Iturralde, Chantal Andere Foto: IMDb

Publika ga je tijekom godina prepoznavala po snažnim i uvjerljivim ulogama, često upravo u ulozi negativaca, čime je izgradio status jednog od prepoznatljivijih lica meksičkih sapunica.

Njegov život obilježile su privatne borbe. Godine 2019. otkrio je da se borio s rakom prostate.

"Liječnici su otkrili da imam rak prostate i zato sam morao ići na operaciju koja je prošla bez komplikacija i sretan sam što je sve prošlo dobro", rekao je tada u intervjuu za Ventaneando.

Alfonso Iturralde Foto: Screenshot

Preminuo je 2023. godine u 74. godini života, a vijest o njegovoj smrti šokirala je i rastužila brojne obožavatelje koji su odrasli uz njegove uloge.

Tužnu vijest podijelila je njegova supruga, također glumica, Rosalba Brambila.

"Želim vas obavijestiti da je preminuo moj suprug Alfonso Iturralde. Hvala Bogu za njegov život i naše predivne kćeri koje nam je podario. Molim se za cijelu našu obitelj. Neka vas Bog ispuni svojim mirom i blagostanjem, kao sve nas", napisala je tada glumčeva supruga na Instagramu uz njihovu staru obiteljsku fotografiju, a uzrok smrti nikada nije objavljen.

Posljednju ulogu ostvario je u sapunici "Bezdušna".

