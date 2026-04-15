Gdje je danas Filipinac iz Supertalenta? S pratiteljima je podijelio veliku životnu novost

Filipinski pjevač Nicolas Ypil, kojeg je regionalna publika upoznala kroz show ''Supertalent'', ponovno je u fokusu javnosti zbog uzbudljive glazbene novosti.

Filipinac Nicolas Ypil, kojeg je domaća publika upoznala kroz njegovo sudjelovanje u popularnom showu ''Supertalent'', ponovno je privukao pažnju javnosti.

Na svom Instagram profilu Nicolas je u veljači ove godine najavio izlazak svoje prve pjesme, podijelivši kratki teaser koji je odmah izazvao velik interes njegovih pratitelja.

Iako još uvijek nije otkrio točan datum izlaska ni naziv singla, iz objavljenog isječka može se naslutiti emotivna i snažna glazbena priča po kojoj je već postao prepoznatljiv.

Podsjetimo, Ypil je tijekom svog nastupa u ''Supertalentu'' osvojio simpatije publike svojim glasom, ali i karizmom te autentičnim pristupom glazbi. Na audiciji je osvojio zlatni gumb od Martine Tomčić te odmah postao glavna tema medija.

Po struci je učitelj, a već četiri godine u Puli živi i radi.

''Radim kao sobar, zabavan posao. Treba vam puno energije za to'', rekao je za IN magazin.

''Planirao sam se preseliti, ali ovdje mi je toliko dobro. Kolege su mi super i ovo je jako ugodno mjesto za mene. Obožavam plažu, zato sam tu. Istra je super mjesto.''

