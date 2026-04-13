Ivan Dečak o afinitetima svoje djece: ''Vidi se da naginje tome i da u obitelji Dečak još dugo neće biti...''

Kako ste vi započeli ovaj ponedjeljak? Kavom? Ili… Recimo, frontmen grupe Vatra Ivan Dečak svako jutro započinje trčanjem. Desetak kilometara na dan i upravo tada dobije ideje za pjesme. Zašto se teško nosi sa zagrebačkim zimama, zašto jedva čeka ljeto na Krku te sve o novoj pjesmi otkrio je našoj Juliji Bačić Barać.

Ivan Dečak i njegova Vatra ovih su dana u eter poslali ''Razglednicu''. To je njihova nova pjesma kojom već prizivaju ljeto.

U Zagrebu već u 10. mjesecu kreće to sivilo i svako jutro kad otvoriš prozor – sivo, sivo. I svako jutro kao da je jedan beskrajan sivi dan, a ja sam ljetni tip i volio bih kad bi ljeto trajalo 365 dana u godini. I volio bih da je uvijek ljetno računanje vremena, samo ljetno. Kako ne mogu vidjeti to more na Trešnjevci, onda ga zamišljam.

I ne samo da more zamišlja, nego o njemu i piše. Mnogo nostalgije i u Vatrinu novom singlu.

''Razglednica'' je pjesma u kojoj sam stavio sve te slike koje mene još od djetinjstva direktno spajaju i uključuju na ljeto ili na obale Jadranskog mora.''

A kad nije blizu mora, frontmen Vatre mnogo vremena provodi na Jarunu.

''Jarun mi je kao nekakav jutarnji dom. Svako jutro dođem tu nakon što djecu odvedem u školu i napravim minimalno krug oko Jaruna.''

''Ovdje često zna biti jako puno galebova pa je feeling kao da smo na moru, ali dobro znamo da to nije baš to.''

Dečak trči desetak kilometara na dan, a trči i u svoju ljetnu oazu na Krku čim počnu školski praznici.

''Kad je ono zadnje školsko zvono, ja već klince čekam pred školom, auto je spakiran i bježimo tamo. Do dana prije nove školske godine mi smo tamo. I nećeš vjerovati – brojim dane i još je svega 44 dana do bijega u ljetnu bazu.''

Otac je dvoje djece – kći ima 12, sin 9 godina – a na pitanje je li lakše sad ili kad su bili jako mali, odgovara:

''Lakše je jer možeš s njima komunicirati kao s ljudima, a teže je što su stariji, to su kompliciraniji i to se konstantno mijenja. Kad postaneš roditelj, ne dobiješ neku dozvolu za to, nego se učiš roditeljstvu. Ali treba znati slušati i naučiti nešto od njih.''

On je naučio da treba slušati roditelje, čak i onda kad te tjeraju u glazbenu školu, kao što su tjerali njega.

''Kad sam završio glazbenu školu, zaklopio sam taj klavir i mislim da je prošlo 20 godina dok ga nisam ponovno uzeo u ruke. Ali danas sam zahvalan što su me upisali u glazbenu školu jer kad sam ga ponovno otvorio, napisao sam ''Tango'' koji mi je promijenio život.''

I njegova djeca pokazuju interes za glazbu. Kći ide u glazbenu školu, a istim će stopama i sin.

''Sin će na jesen krenuti u glazbenu školu, ali non-stop je u mom studiju i nešto udara. Nema doma ni PlayStation ni nekakve igrice, nego se igra s instrumentima. Vidi se da naginje tome i da u obitelji Dečak još dugo neće biti doktora.''

Mnogo nastupaju, rade na novim pjesmama… Što je još novo kod Vatre?

''U našem obiteljskom glazbenom gospodarstvu zvanom Vatra non-stop se nešto kuha – dječji album, zatim sljedeći singl koji je gotovo spreman za zimu.''

I već su uvelike popunili kalendar ljetnih nastupa pa će i ovo ljeto za Vatru biti prilično vatreno.

''E, moram na helikopter, moram na gažu, stiže mi helikopter!'', smije se Ivan za kraj.

