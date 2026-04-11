Alka Vuica zapela u gužvi na granici: ''Živjela sam u divnoj zemlji, zvala se Jugoslavija, to je bio red''

Pjevačica Alka Vuica doživjela je neugodno iskustvo na granici između Hrvatske i Srbije, gdje je zbog velikih gužvi izazvanih novim pravilima satima čekala u koloni, ne skrivajući svoje nezadovoljstvo.

Pjevačica Alka Vuica našla se usred velike gužve na graničnom prijelazu između Hrvatske i Srbije, gdje su putnici satima čekali zbog pojačanih kontrola.

Razlog dugih kolona je novi Sustav ulaska i izlaska (EES), koji je u punoj primjeni od 10. travnja ove godine i koji je zamijenio dosadašnje ručno pečatiranje putovnica digitalnom registracijom za državljane trećih zemalja.

Iako se nova pravila ne odnose na nju kao hrvatsku državljanku, Vuica je zajedno s ostalim putnicima strpljivo čekala u nepreglednoj koloni. Na granici ju je slučajno susrela i snimila novinarska ekipa srpske televizije TV Nova, koja je zabilježila njezinu reakciju na nastalu situaciju.

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li nekad popularnu zvijezdu 90-ih? Njen ljubavni život dobra je podloga za film

''Ne mogu proći. Ja to nikad u životu nisam doživjela. Mislim, ako su znali što se sprema, trebali su se organizirati. Ovo je prestrašno. Mislim da to nije dobro organizirano u svakom slučaju. Ni Unija, ni sve što se događa, sve je prestrašno. Živjela sam u divnoj zemlji, zvala se Jugoslavija. To je bio red. Red, rad i disciplina'', izjavila je Vuica vidno iznervirana.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Petre iz "Na granici"? Evo gdje je nastavila karijeru nakon velikog televizijskog uspjeha

Podsjetimo, EES sustav uveden je s ciljem modernizacije i pojačane kontrole ulaska i izlaska iz Europske unije, no već na samom početku njegove primjene pojavili su se problemi u vidu velikih zastoja na granicama. Mnogi putnici, poput Vuice, smatraju kako organizacija nije bila spremna za ovakav prijelaz na novi režim kontrole.

Nedavno se dogodio i incident na snimanju Alkina spota, više pročitajte OVDJE.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Frustrirajući trenutak manekenke: Ni sama nije znala što da napravi, a već su je uhvatili paparazzi

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Kći Nives Celzijus pohvalila se novim seksi ukrasom na tijelu, podijelila je video