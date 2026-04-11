Frustrirajući trenutak manekenke: Ni sama nije znala što da napravi, a već su je uhvatili paparazzi

Slavna britanska manekenka i glumica Cara Delevingne pojavila se na prvoj večeri ovogodišnjeg festivala Coachella, no osim festivalske atmosfere, pažnju je privukla i pomalo kaotična situacija u kojoj su je uhvatili paparazzi.

Naime, Cara je stigla u društvu prijateljica, odjevena u ležernu, ali upečatljivu kombinaciju, crni top, kariranu mini suknju i visoke crne čizme. Iako je izgledala spremno za zabavu, čini se da joj večer nije tekla potpuno glatko.

Fotografi su je snimili dok je pokušavala nositi prepunu torbu, koja joj je očito zadavala probleme. U jednom trenutku izgledalo je kao da jedva balansira stvari, a nakratko se i saginjala kako bi ih pokupila i ponovno organizirala.

Osim toga, prema fotografijama, činilo se da je Cara u nekoliko navrata nešto prigovarala prijateljicama s kojima je došla.

Danas 33-godišnja Delevingne otkrila je kako je liječenje ovisnosti o alkoholu, započeto 2022. godine, bilo ključan korak za njezinu emocionalnu stabilnost i povratak samopouzdanja.

"Ponekad sam mislila da mi droga i alkohol pomažu da se bolje nosim sa životom, ali zapravo su me činili tužnom i depresivnom. Sada osjećam da sam ponovno dobila svoju moć", rekla je Delevingne svojedobno za Vanity, dodajući kako je to bio najbolji način za dugoročni oporavak jer nudi zajednicu koja pomaže osobi u oporavku.

Ranije je priznala i da sada već tri godine nije okusila niti kap alkohola.

"Ako ja mogu, svatko može. No ti trebaš komunicirati i biti iskren koliko možeš, pogotovo sam sa sobom. Mislim da sam to oduvijek radila sa svime u ovom poslu. Bilo da se radi otvoreno govorim o anksioznosti, depresiji, oporavku, bilo čemu – jednostavno dugujem ljudima da govorim o svojim borbama... Jer biti u ovom svijetu nije savršeno. Nitko nije savršen. Zato, biti iskrena – to je najmanje što mogu učiniti'', dodala je.

