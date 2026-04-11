Zumbul-agu danas ne biste prepoznali, evo kako izgleda 15 godina od hit-serije

Jedan od najomiljenijih likova iz kultne turske serije danas izgleda potpuno drugačije nego što ga pamtimo.

Turska serija ''Sulejman Veličanstveni'' ostala je upamćena kao jedna od najdugovječnijih i najpopularnijih koje su se prikazivale u Hrvatskoj.

Uz glavne likove Sulejmana i Hurem, publiku je posebno osvojio i Zumbul-aga, kojeg je utjelovio Selim Bayraktar. Danas ovaj glumac izgleda potpuno drugačije, i mnoge bi njegov sadašnji izgled mogao iznenaditi.

Selim Bayraktar kao Zumbul-aga - 3 Foto: Screenshot

Selim Bayraktar kao Zumbul-aga - 2 Foto: Screenshot

Naime, Selim ima 50 godina i u stvarnom životu njeguje posve drukčiji stil nego u seriji. Dok je na malim ekranima bio obrijane glave i bez kose, danas nosi dugu kosu i bradu.

S godinama je posijedio, što mu je, mnogi će reći, samo dodatno naglasilo šarm. Na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz luksuznog života – voli elegantna, krojena odijela, redovito trenira i izgleda odlično za svoje godine.

Selim Bayraktar - 6 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Jednom fatalan, uvijek fatalan: Beckham bez majice raspametio obožavateljice

Njegova životna priča jednako je zanimljiva. Rođen je u iračkom gradu Kirkuku, a tijekom završnice iransko-iračkog rata regrutiran je kao vojnik sa samo 12 godina. Obitelj ga je potom ilegalno vratila u Tursku, gdje je nastavio školovanje. Diplomirao je 2000. godine, a ubrzo nakon toga započeo je glumačku karijeru u Turskom narodnom kazalištu. Na televiziji i filmu aktivan je od 2006. godine.

Dugi niz godina bio je u vezi s glazbenicom Bitter Bayraktar, no o njihovom odnosu javnost zna vrlo malo, uključujući i to imaju li djecu.

Galerija 5 5 5 5 5

Pogledaji ovo Zanimljivosti Čuvena hrvatska pjevačica zbog Thompsona donijela drastičnu odluku: ''Ovdje ne mogu šutjeti, želim podići glas''

Nakon prekida ponovno je pronašao sreću u ljubavi s glumicom Emel Karakose, s kojom se vjenčao 1. svibnja 2023. godine.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Maja i Šime osvajaju Madrid: U usklađenim outfitima uživali su u španjolskom specijalitetu

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Nekad i sad Kako danas izgleda turski Brad Pitt? Vuče korijene iz Bosne, a nije se oduvijek bavio glumom

Pogledaji ovo Celebrity Udala se kći generala Rojsa, vjenčana kuma bila je Tuđmanova unuka