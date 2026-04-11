Čuvena hrvatska pjevačica zbog Thompsona donijela drastičnu odluku: ''Ovdje ne mogu šutjeti, želim podići glas''

Poznata hrvatska operna diva Dunja Vejzović Crnković našla se u središtu pozornosti nakon što je odlučila vratiti titulu počasne građanke Grada Raba i to zbog Thompsona.

Marko Perković Thompson ponovno se našao u središtu pozornosti, ovoga puta zbog odluke Gradskog vijeća Grada Raba koja je izazvala podijeljene reakcije. Popularni pjevač ranije je ovog tjedna, na inicijativu Domovinskog pokreta i predsjednika Gradskog vijeća Tomislava Matošića, proglašen počasnim građaninom toga grada.

Iako je odluka donesena na sjednici Vijeća, već nekoliko dana kasnije otvorena je nova polemika. Naime, u petak je cijeli slučaj dobio neočekivan obrat kada je jedna od dosadašnjih nositeljica iste titule odlučila javno reagirati i odreći se priznanja.

Dunja Vejzović Crnković - 2

Riječ je o uglednoj opernoj pjevačici Dunji Vejzović Crnković, koja je Gradskom vijeću uputila pismo u kojem jasno poručuje kako više ne želi nositi titulu počasne građanke Raba.

Njenu objavu prenosimo u cijelosti.

''Na znanje: Gradskom vijeću Grada Raba, građankama i građanima Grada Raba, svim Rabljankama i Rabljanima

Poštovane i poštovani,

S osjećajem duboke odgovornosti prema javnosti, prema otoku i Gradu Rabu te prema vrijednostima koje sam tijekom cijelog života nastojala živjeti i zastupati, vraćam titulu počasne građanke grada Raba.

Ovu odluku ne donosim lako. Moj odnos prema Rabu za mene je snažniji nego što ga bilo kakvo javno priznanje može izraziti i upravo zato smatram da šutnja u ovom trenutku ne bi bila dostojna ni mene ni grada koji volim.

Odluka da se Marko Perković Thompson proglasi počasnim građaninom grada Raba za mene otvara duboko vrijednosno i moralno pitanje. Ne mogu pristati na to da se moje ime i priznanje koje sam primila nalaze u istom simboličkom okviru s odlukom koja, prema mojem dubokom uvjerenju, ne predstavlja ono što smatram dostojnim titule počasnog građanina grada Raba – titule koju uz mene nose Dragutin Tadijanović, Slobodan Novak, Ljubo Stipišić, Andrija Kaštelan i drugi.

Ja sam, naime, priznanje dobila zbog nastojanja da potaknem intenziviranje kulturnog života: dovođenjem svjetskih umjetnika u grad, organizacijom koncerata važnih hrvatskih orkestara kakvih nema na drugim otocima, pokretanjem akcija očuvanja baštine i drugim inicijativama.

Ta moja dugogodišnja nastojanja usmjerena na razvoj i prosperitet Raba, zbog kojih sam i dobila ovo priznanje, po mojem su mišljenju u suprotnosti s razlozima dodjele priznanja ovogodišnjem laureatu – odnosno s pobudama koje su dovele do izbora M. P. Thompsona - usko shvaćena nacionalnost pod nazivomdomoljublja.

Za mene domoljublje nikada nije bilo pitanje parole, isključivosti ili ideološke demonstracije. Domoljublje je prije svega etička kategorija: ljubav prema zemlji izražena brigom za njezinu kulturu, za dostojanstvo svakog čovjeka, neovisno o pripadnosti naciji, za povijesnu odgovornost i za vrijednosti humanizma.

Ovdje ne mogu šutjeti. Gestom vraćanja titule želim podići glas i radije biti obična građanka – ili čak samo gošća ovog grada i otoka.

Odgovornost koju sam preuzela primanjem ovog priznanja traži moralnu dosljednost, koju sam nastojala i nastojim živjeti koliko god mogu.

Upravo iz te dosljednosti vraćam ovu titulu.

Ovaj čin nije čin odbacivanja Raba – naprotiv. To je čin poštovanja i ljubavi i prema gradu i otoku kojima ostajem duboko privržena, prema njegovim ljudima i prema ideji Hrvatske kakvu želim voljeti i stvarati: otvorenu, kulturnu, dostojanstvenu i moralno odgovornu.

Rab ostaje dio mog srca. Titulu vraćam, ali povezanost s otokom, njegovom ljepotom i ljudima ostaje trajna.''

Dunja Vejzović Crnković - 1

Tko je Dunja?

Dunja Vejzović Crnković je hrvatska operna pjevačica, mezzosopranistica, s međunarodnom karijerom i ugledom u svijetu klasične glazbe.

Rođena je u Zagrebu, a tijekom karijere nastupala je na nekim od najpoznatijih svjetskih opernih pozornica, uključujući Bečku državnu operu, milansku Scalu, parišku Operu i njujorški Metropolitan. Posebno je bila cijenjena u interpretacijama djela Richarda Wagnera i Richarda Straussa, ali i u širokom repertoaru koji obuhvaća talijansku, njemačku i francusku operu.

Osim operne karijere, surađivala je s vrhunskim dirigentima i orkestrima te sudjelovala na brojnim festivalima klasične glazbe. Nakon aktivne izvođačke karijere, bavila se i pedagoškim radom, prenoseći znanje mlađim generacijama pjevača.

U Hrvatskoj je prepoznata kao jedna od najznačajnijih opernih umjetnica svoje generacije, a njezin doprinos kulturi višestruko je nagrađivan.

