Sjećate se Dinkove majke iz Larinog izbora? Evo gdje je glumica danas!

Jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih glumica, Bruna Bebić Tudor, godinama gradi karijeru koja daleko nadilazi jednu televizijsku ulogu, iako je mnogi i danas pamte kao Blanku Bilić iz serije Larin izbor.

Jedan od upečatljivijih likova iz popularne serije ''Larin izbor'', Blanka Bilić, ostala je zapamćena kao majka negativca Dinka, a iza tog lika stajala je vrhunska hrvatska glumica – Bruna Bebić Tudor.

Iako je mnogi pamte upravo po toj ulozi koja ju je približila široj publici, Bruna je puno više od televizijske negativke. Riječ je o iskusnoj kazališnoj glumici koja je već desetljećima članica ansambla HNK Split, gdje je ostvarila niz zapaženih uloga.

Rođena u Splitu 1964., diplomirala je glumu na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, nakon čega se vraća u rodni grad i gradi respektabilnu kazališnu karijeru. Paralelno s kazalištem, publika ju je imala prilike gledati i u brojnim TV serijama i filmovima poput ''Pogrešan čovjek'', ''Počivali u miru'', ''Ne gledaj mi u pijat'' i ''Ministarstvo ljubavi''.

Danas Bruna Bebić Tudor i dalje aktivno radi, kako na kazališnim daskama, tako i iza katedre. Naime, svoje bogato iskustvo prenosi mlađim generacijama kao profesorica scenskog govora na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Bruna ima kćer Lukreciju i sina Dominika, a dobila ih je u braku s bivšim suprugom Marinom.

Iako je od emitiranja ''Larinog izbora'' prošlo više od desetljeća, lik Blanke Bilić i dalje živi među gledateljima, a Bruna potvrđuje status jedne od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih glumica domaće scene.

Posljednji put u javnosti je viđena prošle godine na premijeri glazbenog igrokaza Ive Tijardoviča Avantura u Splitu.

