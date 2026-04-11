Folk-zvijezda ima novog partnera: Dva desetljeća mlađeg dečka već je upoznala i sa sinom

Ljubavni život Dare Bubamare već neko vrijeme intrigira javnost, a posebno pažnju privlači njezina veza s mlađim partnerom o kojem se mnogo nagađalo.

Pjevačica Dara Bubamara već neko vrijeme uživa u emotivnoj vezi s partnerom koji je od nje mlađi čak dva desetljeća. I dok su se u javnosti pojavile brojne spekulacije da je njezin izabranik izuzetno imućan i uspješan biznismen iz inozemstva, istina je, kako se navodi, ipak drugačija.

Naime, Darin partner navodno radi kao menadžer u jednom restoranu u Dubaiju, prenosi Blic.

''On zapravo radi kao menadžer u jednom restoranu u Dubaiju. Nije nikakav tajkun niti milijunaš, ali je vrijedan momak koji se sam izborio za svoju poziciju. Dari to uopće ne smeta, naprotiv – njoj je važno da je pažljiv i da je voli'', tvrdi izvor blizak pjevačici.

Unatoč velikoj razlici u godinama, njihova veza funkcionira bez većih turbulencija, a par često putuje i provodi vrijeme zajedno. Ipak, Dara je odlučila njegov identitet držati podalje od očiju javnosti.

Na društvenim mrežama vješto izbjegava da ga prikaže u potpunosti – ili mu prekriva lice ili bira kutove fotografiranja koji ne otkrivaju njegov identitet. Razlog za to je, kako se navodi, želja da sačuva privatnost i izbjegne nepotrebne komentare i nagađanja.

''Svjesna je da bi, čim bi ga potpuno pokazala, krenule razne priče i spekulacije. Zato ga i dalje skriva, iako su vrlo bliski i često zajedno putuju'', dodaje izvor.

Da je sretna i zaljubljena, 49-godišnja Dara je nedavno i sama potvrdila u razgovoru za Blic.

''Jako mi je lijepo, mislim da sam pronašla partnera koji me ispunjava emotivno i pažnjom. On je isti kao ja energetski, miran je kada treba, zna me smiriti i razgovarati sa mnom. Osvojio me na sve načine'', iskreno je rekla pjevačica.

Iako ne želi previše govoriti o privatnom životu, istaknula je da iza te odluke ne stoji ništa sporno.

''Ne želim puno pričati o privatnom životu, ne zato što imam bilo što skrivati. Nije oženjen, nema djevojku, mlad je, lijep i zgodan. Jednostavno, želim sačuvati svoju privatnost jer znam što mi se događalo u prošlim vezama'', objasnila je Dara.

Pjevačica je otkrila i da je njezin sin Kosta već upoznao njezinog partnera.

''Kosta ga je upoznao i obožava ga. Ne vodim se time mlađe – slađe, ali tako se dogodilo. Moram priznati da je ponekad zreliji od mene. Ne gledam godine'', zaključila je.

