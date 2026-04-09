Sjećate se Petre iz "Na granici"? Evo gdje je nastavila karijeru nakon velikog televizijskog uspjeha

Nadia Cvitanović danas gradi stabilnu glumačku karijeru kroz televiziju i kazalište, dok privatni život drži podalje od javnosti i živi mirnije nego u vrijeme najveće popularnosti.
Nadia Cvitanović domaćoj publici ostala je urezana u pamćenje iz hit-serije "Na granici" kao Petra, mlada i tek diplomirana ekonomistica koja na povratku iz Zagreba propusti autobus i upoznaje novog graničnog policajca koji želi stati na kraj švercanju iz BIH u Hrvatsku, kojeg vodi - njezina baka.
Međutim, nakon tog velikog televizijskog uspjeha njezin se put nije zaustavio – naprotiv, razvijao se u nešto mirnijem, ali jednako kvalitetnom smjeru.
Rođena 1988. u Splitu, Nadia je isprva krenula sasvim drugačijim putem – studirala je ekonomiju, no ljubav prema glumi prevagnula je te je upisala Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je diplomirala 2015. godine.
Već tijekom studija počela je dobivati prve uloge, a širu pozornost privukla je filmom "Osmi povjerenik", za koji je nagrađena i kao najbolja filmska glumica. Veliki televizijski proboj dogodio se s ulogom Petre u seriji "Na granici", koja joj je donijela nagradu za novo lice godine i veliku popularnost među gledateljima.
I danas je mnogi obožavatelji prepoznaju upravo po tom liku, što dovoljno govori o snazi te uloge.
Nakon završetka serije, Nadia nije nestala sa scene – nastavila je graditi karijeru kroz različite projekte. Posljednjih godina gledali smo je u serijama poput "U dobru i zlu", gdje je imala jednu od sporednih uloga, ali i u kazalištu, gdje je sudjelovala u predstavama poput "Mi tu samo spavamo".
Također se pojavljuje i u novijim televizijskim projektima, čime potvrđuje da je i dalje aktivna i tražena glumica.
U jednom razdoblju suočila se i sa zdravstvenim problemima koji su je natjerali da promijeni životne navike. Nakon operacije i oporavka, fokusirala se na zdraviji način života i ravnotežu između posla i privatnog života.
"Imala sam problema sa želucem. Nekako sam, jednostavno, morala na tomu poraditi. Kada si na setovima više-manje cijelo vrijeme, teško je paziti na prehranu. Bude tu i stresa. Prije sam i pušila. To više ne radim", ispričala je za Zdravlje na kvadrat.
Za razliku od brojnih kolega, Nadia privatni život drži podalje od javnosti, zbog čega rijetko govori o svom ljubavnom statusu.
Iako nije stalno pod svjetlima reflektora, Nadia Cvitanović kontinuirano gradi stabilnu i kvalitetnu karijeru – balansirajući između televizije, filma i kazališta. Njezin put pokazuje da se uspjeh ne mjeri samo popularnošću, već i dugoročnošću i izborom projekata koji donose umjetničku vrijednost.
