Glumica iz naše hit-serije otkrila kako je obožavatelji i dan danas zovu: "Mislim da će zauvijek tako"

Nadia Cvitanović gostovala je u emisjii Zdravlje na kvadrat u kojoj se prisjetila i svoje uloge u hit-seriji Nove TV.

Naša glumica Nadia Cvitanović gostovala je u emisiji Zdravlje na kvadrat, u kojoj se prisjetila i svoje uloge Petre u hit-seriji Nove TV "Na granici" i otkrila da je obožavatelji i dalje zovu tim imenom.

"Zovu, zovu. Mislim da će me zauvijek tako zvati", priznala je Nadia.

Nadia je u emisiji otkrila kako je dobrog zdravlja, ali da ima malih problema sa želucem.

“Je, da imam! Imala sam problema sa želucem. Nekako sam, jednostavno, morala na tomu poraditi. Kada si na setovima više-manje cijelo vrijeme, teško je paziti na ishranu. Bude tu i stresa. Prije sam i pušila. To više ne radim", otkrila je.

Spomenuvši stres, priznala je i zbog čega se nekako najviše nervira.

“Pa ne znam. Vjerojatno sam neki taj karakter koji se da iznervirati, ali ne radim to više jer mi je to baš jedan od razloga zašto sam imala tih problema", zaključila je.

Nadia je rekla da mora paziti na prehranu zbog gastroloških problema, a što recimo voli jesti, a što ne smije jesti?

“Volim jesti slatko iako to baš ne smijem. Volim i masno jesti. Živjela sam u Sarajevu i voljela sam otići na ćevape i te razne bureke. To sad nema šanse da pojedem jer pet dana bi se previjala od bolova i kiseline, da to sad pojedem”, kaže Nadia.

A to što je tako zgodna dopunjava vježbama u teretani, nekim sportom?

“Da, vježbam! Idem u teretanu, a uz to još radim jogu. Još dok sam bila na faksu u Sarajevu onda sam počela raditi jogu, i to ono prije faksa, prije predavanja bi išla na jogu, i tu sam nekako naučila i disanje, i sve što trebam. I onda sad sama to radim kući", otkrila je glumica.

A koliko skrbi o svom zdravlju, uopće?

“Pa gle! Iskreno da ti kažem, tamo negdje u 20. nije me bilo puno briga i nisam imala nikakvih problema. Sada više pazim i na ishranu iz objektivnih razloga. To mi je nekako sada primarno, neki gušt”, zaključila je.

Dodala je i kako još ne razmišlja o starosti i da se ne plaši bolesti.

“Ne! Kao što bi moja baba rekla: Pitat će te starost gdje ti je mladost bila. Kad osjetim da me nešto boli odmah idem u doktora i pregledam se. Mislim se, ako si uhvatim sve na vrijeme onda neće biti nekih dramatičnih događaja, nazovimo to tako”, smatra Nadia.

