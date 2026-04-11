Prepoznajete li nekad popularnu zvijezdu 90-ih? Njen ljubavni život dobra je podloga za film

Nakon duljeg izbivanja iz javnosti, slavna glumica Melanie Griffith viđena je na ulicama Los Angelesa.

Holivudska glumica Melanie Griffith viđena je u Los Angelesu, gdje je privukla pažnju ležernim, ali stiliziranim izdanjem.

Odjevena u jednostavnu crnu majicu dugih rukava i traperice, uz diskretnu torbicu preko ramena, Griffith je odlazila sa svog spa tretmana.

Iako se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti, njezino pojavljivanje izazvalo je interes fotografa i prolaznika. Glumica je djelovala smireno i opušteno, bez previše zadržavanja, što je dodatno naglasilo njezin povučeniji životni ritam.

Melanie Griffith je američka glumica rođena 1957. godine, poznata po brojnim filmskim ulogama tijekom 1980-ih i 1990-ih.

Najveću popularnost stekla je filmom ''Working Girl'' (1988), za koji je dobila nominaciju za Oscara i osvojila Zlatni globus. Osim toga, glumila je u filmovima poput ''Body Double'', ''Something Wild'' i ''Milk Money''.

Dolazi iz glumačke obitelji, njezina majka je legendarna glumica Tippi Hedren, a i njezina kći Dakota Johnson danas je uspješna glumica.

Osim po karijeri, često je bila u fokusu javnosti i zbog privatnog života, uključujući brak s glumcem Antonio Banderasom.

Melanie ima troje djece, kćer Dakotu je dobila u braku s Donom Johnsonom, kćer Stellu s Banderasom, a sina Alexandera sa Stevenom Bauerom.

Udavala se četiri puta. S Donom Johnsonom bila je u braku tek par mjeseci 1976. godine, potom se udala za Stevena Bauera 1981., a kad se od njega rastala 1989. ponovno se udala za Dona Johnsona s kojim je potom bila do 1996. Potom je od 1996. do 2015. godine bila s Antoniom Banderasom.

