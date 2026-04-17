Prorez na kreaciji zgodne Sinjanke otkrio detalje kojima je ukrasila svoje tijelo

Na crvenom tepihu nije skidala osmijeh s lica dok je pozirala fotografima. Samouvjerenim držanjem dodatno je naglasila upečatljivo izdanje.
Tradicija duga 73 godine se nastavlja – Zagrebački festival i ove je godine okupio brojna poznata lica s domaće scene, a crveni tepih ponovno je bio u središtu pažnje.
Među uzvanicima posebno se istaknula pjevačica Duška Brčić Šušak, čiji je dolazak privukao poglede.
Duška Brčić Šušak Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Galerija 6 6 6 6 6
Na crvenom tepihu pojavila se u elegantnoj, pripijenoj haljini tamnih tonova koja je naglasila njezine obline, dok je visoki prorez dodatno istaknuo noge i dao dozu glamura cijelom izdanju.
Posebnu pažnju privukao je i upečatljiv detalj oko struka s bogatim ukrasima, a cijeli look mlada Sinjanka upotpunila je raspuštenom kosom i samouvjerenim stavom.
Duška Brčić Šušak Foto: Instagram
Duška Brčić Šušak Foto: Instagram
Duška Brčić Šušak, Jasna Zlokić, Jakov Jozinović, Ana Uršula Najev Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Duška Brčić Šušak, Ana Uršula Najev Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Posebnu pažnju privukle su i tetovaže koje pjevačica ponosno nosi – jedna na ruci, već prepoznatljiv dio njezina imidža, dok je druga diskretno izvirivala kroz visoki prorez haljine, dajući cijelom izdanju dodatnu dozu odvažnosti i osobnog pečata.
