Njoj je 82, a njemu 64: Neobičnu Francuskinju i gej dizajnera upoznao je njegov bivši dečko

Gdje god se ovaj par pojavi potpuni su kontrast raskošnim izdanjima poznatih faca – ona ekscentrična i misteriozna, on u svom prepoznatljivom ''dark'' izdanju.

Rick Owens i Michele Lamy jedan su od onih parova koji gdje god se pojave ne prolaze nezapaženo. Njihov upečatljiv i nekonvencionalan stil već godinama intrigira javnost, no iza tog neobičnog izgleda krije se i njihova niti malo obična ljubavna priča.

Michele je rođena u Parizu, iako se godinama šuška da ima i marokanske ili rumunjske korijene.

Nakon studija prava radila je kao odvjetnica, no ubrzo je promijenila životni smjer – nastupala je u kabaretu, a potom otvorila legendarni restoran i kabaret Les Deux Café, u kojem su se okupljale zvijezde poput Madonne i Grace Jones. Krajem 80-ih pokrenula je i svoj modni brend Lamy.

Nju i supruga Ricka povezao je modni biznis koji je koncem 80-ih otvorila i brend koji je stvorila pod nazivom Lamy. Upoznali su se preko njegova tadašnjeg dečka Ricka Castra.

Castro i Michele bili su bliski prijatelji, a upravo on ju je zamolio da zaposli tada anonimnog dizajnera Owensa, prenio je svojedobno portal Hypebeast dio njihove veze.

"Istina je da sam biseksualac. Ljudi to ne vole, bilo bi lakše da sam stopostotni homoseksualac, ali privukla me Michele i zaljubio sam se", rekao je Owens u jednom intervjuu.

Njihova poslovna i privatna priča od tada idu zajedno. Michele je bila ključna za prve korake Owensove karijere, a vrlo brzo pokrenuli su i zajednički modni brand Rick Owens. Nakon zatvaranja Les Deux Caféa, preselili su se u Pariz, gdje i danas žive, iako često borave u Veneciji.

U braku su 20 godina i svako njihovo pojavljivanje postaje mala predstava. Michele, s tetovažama na baš čudnim mjestima i uvijek ekstravagantna, i Rick, sa svojim mračnim stilom. Njoj je danas 82 godine, a njemu 64.

