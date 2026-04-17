Saborski hedonisti, sportaši, avanturisti: Tko se našao na listi najšarmantnijih političara?

Htjeli mi to ili ne, politika i političari dio su naše svakodnevice. No mi nećemo raspravljati o saborskim prepucavanjima i političkim zavrzlamama, nego o mnogo važnijoj temi. Koji su domaći političari najzgodniji? Vrijeme je da i vi zaokružite ime i date svoj glas. Listu najšarmantnijih hrvatskih političara na nacionalnoj razini sastavio je naš Davor Garić.

Dva prsta u znak odobravanja za novog mađarskog premijera dale su i mnoge pripadnice nježnijeg spola.

Nema potrebe za prijevodom kad moćnim glasom nešto izusti novi lider Mađarske, Peter Magyar.

Tko su najzgodniji političari? - 8 Foto: In Magazin

Četrdesetpetogodišnji plavušan i prije nego što je premoćno pobijedio na izborima u nedjelju zaintrigirao je žene svojom šarmantnom pojavom, a sada kada drži i moć u rukama, ne čudi da je postao tema brojnih šaputanja.

No i mi imamo konja za utrku. I to nekoliko njih. Pa bacimo oko na šarmantne hrvatske političare.

''Nalazimo se u konobi od Glavina u Klisu, mjestu gdje se najljepši životni trenutci događaju. Ovdje se nalazimo, družimo, ovdje slavimo, ovdje tugujemo!'', govori Tonči Glavina.

Tonči Glavina - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Ministar Glavina, kao i Magyar, ima 45 godina, a ovaj dalmatinski šarmer voli i zapjevati.

Sve se dimi i kad kroz kadar prođe osječki gradonačelnik Ivan Radić. Na ovaj bi osmijeh pali i najskeptičniji pa ne čudi da je Radić često na listi najšarmantnijih političara.

''Obećajem vam da vas nećemo razočarati, nastavljamo jednakim žarom, jednakom energijom!''

Ivan Radić - 7 Foto: Borna Jaksic/Pixsell

Ivan Radić - 8 Foto: Ivan Peric / CROPIX

Žara i energije ne nedostaje ni gradonačelniku Svete Nedelje. Dario Zurovec sve je iznenadio i šarmirao plesnim umijećem u ''Plesu sa zvijezdama''.

Tko su najzgodniji političari? - 2 Foto: In Magazin

''Naravno, ostajemo otvoreni za diskusiju, obilazimo aktivno teren, razgovaramo s građanima, dobivamo vrlo pozitivne reakcije i očekujemo da se oni uključe sa sugestijama i prijedlozima'', govori Lovro Lukavečki, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Mladi u politici su uvijek dobrodošli. Dvadesetosmogodišnji Lovro Lukavečki jedan je od najmlađih lokalnih vijećnika u Hrvatskoj. Šarmantni politički Harry Potter znao bi vam dati i savjet kako zablistati na plaži ovog ljeta.

U Splitu sve vrvi dalmatinskim temperamentom i na političkoj sceni. Vodi se dvoboj je li šarmantniji gradonačelnik Tomislav Šuta ili bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević.

Damir Habijan - 3 Foto: Instagram

Ministru pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damiru Habijanu već je dosadilo biti na listi najpoželjnijih političara, ali je zato svima za oko zapeo i saborski zastupnik Ante Kujundžić.

U javnosti je poznat po svojem snažnom zagovaranju prava djece te osobnoj priči o posvajanju.

''Ako mi ostaje jedini alat, da dok sam zastupnik mogu iskoristiti određeni politički položaj, da promijenim sve ono što nije dobro, to ću napraviti'', govori Ante Kujundžić, županijski vijećnik Splitsko-dalmatinske županije.

E, upravo to očekujemo od svih naših političara, bez obzira na to jesu li na našoj listi najšarmantnijih ili ne!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

