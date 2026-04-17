Macani i Gotovci udružili snage: Novi poslovni pothvat u ''Kumovima''

Svaka obitelj ima svoje uspone i padove, ali Macani i Gotovci doista su kategorija za sebe. Ove poznate televizijske obitelji ne miruju pa su odlučile ući u novi poslovni pothvat u poznatim Zaglavama. Naš Dino Stošić zavirio je na set omiljene serije Kumovi te otkrio kako je izgledalo otvaranje novog OPG-a.

Veselo je danas u Zaglavama. Televizijske obitelji Macan i Gotovac, koje godinama iz večeri u večer donose smijeh i toplinu u domove diljem Hrvatske, stigle su do nove prekretnice. Poznati po svojem neuništivom poduzetničkom duhu, i ovoga puta odlaze korak dalje.

''Pa uvijek dobro, uvijek vesnasto, uvijek, ne znam, zabavno mi je, lijepo mi je. I Vesna i Olga se zabavljaju u svakom slučaju'', govori Olga Pakalović.

Galerija 2 2 2 2 2

''Ojačalo standardno, ono lomi ga kratko, ali odmah je ojačao. Idemo dalje u nove pobjede, nove poslove, standardno, ono kako obično Janku sudbina namjesti. Ali meni je zabavno, lijepo je...'', kaže Momčilo Otašević.

Kumovi - 4 Foto: In Magazin

Nakon svih oluja i bura, Janko i Vesna ponovno su se izdigli iz pepela.

''Janko ima novi posao, čak dva, jedan pa drugi, nema kraja. Nema kraja dok Janko ne bude neki poduzetnik, da pronevjeri neko čudo, opet da napravi, ali da napravi udarac pa onda tek odleži.''

''Izazovno je, uvijek je neki pad da bi bio neki još bolji novi početak. Tako nekako funkcioniramo svi ovdje u Zaglavama, odnosno mi optimisti'', dodaje Olga.

No gdje su poslovi ovih obitelji, tu je i inspektor Jurić. Kroz godine je postao praktički član obitelji, a to poznanstvo dovelo je i do urnebesnih situacija u stvarnom životu.

''Joj, u ovih zadnjih, koliko to je, već jedno pet godina snimanja, imali smo razne odnose. Ja ne znam, ja mislim da sam sve pohapsio iz obitelji. Ima jedna anegdota – Mlikota i ja smo se sreli u Hercegovini u jednom restoranu slučajno, pa njegovo društvo kaže: „Daj zovi inspektora da dođe s nama sjesti ovdje za stol.“ Kaže: „Nemoj, molim te, već me deset puta hapsio, može me i ovdje uhapsiti'', govori Dražen Mikulić.

Kumovi - 5 Foto: In Magazin

I dok se kuju veliki planovi, Zdenka s dozom opreza prati svaki korak slavnih Zaglavčana.

''S Macanima uvijek jako dobro sve počne, ali u nastavku događaju se neobične stvari, spletom okolnosti. Uglavnom nekako, čini mi se, završi malo i lošije, ali interesantno je kod njih što se oni uvijek dočekaju ponovno kao mačka sa sedam života'', kaže Irena Matas.

Atmosferu na setu dodatno je podgrijao bend.

''Pa za prvi put, vjeruj mi, vrlo uzbudljivo i hladno. Smrzli smo se'', govori Kristina.

Kumovi - 7 Foto: In Magazin

Kumovi - 2 Foto: In Magazin

A ovakve masovne scene često donesu posebnu energiju na set.

''Pa meni je fora zato što nas je više, obično smo mi nekako u grupama pa to ide puno brže i puno je dinamičnije. Ovo su neki rjeđi, ali posebniji dani gdje nas je puno, pogotovo kad dođe neki bend, pa je onda nekako stvarno posebnije'', kaže Olga.

''Ja nisam ljubitelj, ja više volim scene gdje nas je manje. Kad nas je puno, onda je to uvijek trka, frka i veliki rad, manje zezanja i tako dalje. Ovako kad je nas manje, može se čak i više zezati, opustiti, snimati opuštenije. A ovo je sad ono – sad svi moramo biti u koncentraciji, ima nas 300, da svatko odradi svoje, da se svi uskladimo, da bude to sinkronicitet i da furamo dalje'', zaključuje Momčilo.

Ipak, sav trud na kraju se isplati jer gledatelje očekuje prava poslastica. Kako će izgledati svečano otvorenje i s kakvim će se novim zgodama susresti omiljeni likovi, pogledajte večeras na Novoj TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

