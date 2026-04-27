Haris Džinović opleo po Jakovu Jozinoviću: ''Ovako nikad nije bilo, kakva je publika koja to sluša?''

Haris Džinović bez dlake na jeziku prokomentirao je sve veću popularnost hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića, jasno dajući do znanja da se ne slaže s načinom na koji gradi svoju karijeru.

Bosanskohercegovački folk-pjevač Haris Džinović gostovao je u emisiji ''Premijera, vikend specijal'', gdje je bez zadrške komentirao sve veću popularnost hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića.

Džinović nije skrivao da mu se ne sviđa način na koji mlađi kolega gradi karijeru, naglasio je kako se uspjeh ne bi trebao temeljiti na izvođenju tuđih pjesama. Smatra čak i da bi se takva praksa, prema njegovu mišljenju, mogla ograničiti.

''To se može zabraniti. Ne bih mu zabranio da pjeva moje pjesme, ali ne bi bilo lijepo da pola koncerata pjeva moje pjesme ili bilo čije'', rekao je Haris, prenosi Blic.

Prema njegovim riječima, problem vidi u tome što Jozinović uglavnom izvodi pjesme drugih izvođača, umjesto da se oslanja na vlastiti autorski repertoar. Posebno kritičan bio je kada je govorio o Jozinovićevim koncertima i njegovoj popularnosti.

''Čuo sam za Jakova, čuo sam da puni dvorane… Nisam ga čuo kako pjeva. To je koncertomanija! Znam kako se pune ti neki koncerti, ne bih komentirao. Ja punim u slobodnoj prodaji, to je to, a postoje i drugi načini'', poručio je.

Džinović je dodao kako ne vidi smisao u komercijalnom oslanjanju na hitove drugih izvođača.

''On pjeva sve tuđe pjesme, ne pjeva svoje. Kakva je to publika koja to sluša? To je smjena generacija… Hoće li otpjevati Čolinu pjesmu bolje od njega ili moju bolje od mene? Naravno da ne. Nema pravo komercijalizirati tuđe pjesme'', rekao je.

Na kraju je zaključio kako mu takav model karijere nije blizak te da ga smatra neuobičajenim na regionalnoj glazbenoj sceni.

''Ne znam njegov repertoar. Skupi po jednu-dvije od ovoga, jednu-dvije od onoga… Ovako nikad nije bilo'', dodao je.

Inače, Haris je posljednih dana tema medija jer se njegova bivša supruga udala za starijeg biznismena u Monaku, više čitajte OVDJE.

