Sjećate li se najpoznatije ZET-ove vozačice? Evo zbog čega je ponovo u centru pažnje!

Iva Pandžić ponovno je vozila poseban Dinamov tramvaj za 115. rođendan, a popularna ZET-ova vozačica ističe koliko voli svoj posao i rad s putnicima.

GNK Dinamo 115. rođendan obilježio je posebnom proslavom u Zagrebu, uz nastup dječjeg zbora Zagrebački anđeli i vožnju tematski uređenim tramvajem, kojim je ponovno upravljala Iva Pandžić.

Iva, koju mnogi znaju kao najpoznatiju, i često prozvanu najzgodnijom, ZET-ovu vozačicu, pažnju javnosti privukla je 2023. godine zahvaljujući viralnom TikTok videu iz tramvaja broj 17. Od tada je sudjelovala i u brojnim posebnim vožnjama, pa je tijekom Adventa upravljala i popularnim Božićnim tramvajem, odjevena kao Baka Mraz.

Iako je završila Upravnu školu u Zagrebu, ljubav prema vožnji usmjerila ju je u ovaj posao, kojim se bavi već četiri godine i, kako kaže, u njemu istinski uživa.

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas Bosiljka iz Nad lipom 35? Miljenicu publike danas rijetko viđamo

Foto: Josip Regovic/Pixsell

''Kucaju mi na kabinu, žele se uslikati, donose mi puno slatkiša. Jako je to lijepo, to je bit ovog posla'', kaže Iva.

U prometu joj, priznaje, najviše poteškoća stvaraju biciklisti koji ne poštuju prednost tramvaja, dok joj je omiljena linija broj 1.

Foto: Josip Regovic/Pixsell

Foto: Josip Regovic/Pixsell

''Tamo se vozi tramvaj kt4 ili Katica, upravlja se nogom, ima gas i kočnicu, najbolje mi ide. Kružim puno oko trga pa se svega novoga nagledam. Pogotovo kad pada kiša ili snijeg, kad vidim da netko trči, ne bih imala duše ostaviti ga. Jedino kad vidim one kojima se ne žuri, njima odem'' priča.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Promjene na licu slavnog pjevača potaknule nagađanja o zahvatima: ''Što si napravio?''

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Foto: Igor Kralj/Pixsell

''To kad se dogodilo, mislila sam da će biti jedan-dva članka, ali se proširilo i na Srbiju, Bosnu, Sloveniju. Drago mi je s jedne strane, ali imamo mi još mladih, lijepih vozačica i žao mi je što nisu ovdje sa mnom'', zaključila je.

Foto: Cropix

Iva je dala intervju za naš In magazin, a više pogledajte OVDJE.

Posebna vožnja zagrebačkim tramvajem s posebnom vozačicom: Upoznajte Ivu o kojoj priča cijeli grad!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte kako je Melania Trump reagirala kada se suočila s pucnjavom tijekom večere

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Posebni trenuci u obitelji Modrić: Naš kapetan raznježio pratitelje sa samo nekoliko riječi

Pogledaji ovo Celebrity Saša Matić rođendan proslavio na rasprodanom koncertu u Rijeci: "Ovo je bilo za pamćenje!"