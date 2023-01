Posebna vožnja zagrebačkim tramvajem s posebnom vozačicom: Upoznajte Ivu o kojoj priča cijeli grad!

Iako žene za upravljačem autobusa ili tramvaja nisu neka novost, jedna vozačica osvojila je javnost i putnike. Nose joj čokoladu i na njezin osmijeh uvijek jednako odgovaraju. Njezino ime je Iva Pandžić, a mi smo se provozali zajedno s njom tramvajem broj 11.

Plava kosa, atraktivno i mlado lice, dugi nokti. Vozačica tramvaja Iva Pandžić mnogo je više od svoje vanjštine. Pravi profesionalac, vedra djevojka koja uživa u svakodnevici i jednostavno zrači pozitivno.



''Vesela sam, takva sam u životu, privatno. Živim svoj život. Drago mi je što sam ispunjena i tako prenosim na druge. Nekome jesam lijepa, nekome nisam lijepa. Kao i svi ljudi na ovoj planeti. Mmislim da je to svejedno. Bitno je da se lijepo upravlja tramvajem i da nema nikakvih problema'', kaže Iva.



Iako je nekima neobjašnjivo zašto bi Iva bila vijest u toliko medija, više je onih koji joj jednako nasmiješeni i pozitivni prilaze.

''Pa mi kucaju na kabinu, pa se žele uslikati, donese mi puno slatkiša. Jako je to lijepo, to je bit ovog posla'', kaže Iva.



I možda baš zato ovu priču ne treba shvatiti tek kao onu - lijepa žena koja upravlja tramvajem. I to još u 21. stoljeću. Iva, svakako, nije očekivala ovakvu pozornost, a sve je počelo od jedne objave na društvenoj mreži.



Nisam sad neki fan da ću objavljivat nešto svaki dan. kako kažu, bit će influencer. neću bit influencer. neće bit ništa od toga.



''To kad se desilo, ja sam mislila to će bit jedan, dva članka, ali se proširilo i na Srbiju, Bosnu, Sloveniju. Drago mi je s jedne strane, ali imamo mi još mladih, lijepih vozačica i žao mi je što nisu ovdje sa mnom'', kaže.



Zagrebački električni tramvaj danas ima točno 171 vozačicu tramvaja i 23 one za upravljačem autobusa. I taj broj raste.



''Mislim da je to odavno izašlo iz mode da se to tako dijeli, ako muškarci mogu raditi neki posao, mogu i žene'', priča.



Itekako mogu. I to svakodnevno i dokazuju.



''Smirena sam, opuštena. Moramo cijelo vrijeme biti fokusirani. Ja i da žmirečke vozim, sve znam napamet, rutu. Ušlo mi je u rutinu'', rekla je.



A omiljena linija joj je dobra stara jedinica.



''Tamo se vozi tamvaj kt4 ili Katica, upravlja se nogom, ima gas i kočnicu, najbolje mi ide. Kružim puno oko trga pa se sveaga novoga nagledam. Pogotovo kad pada klša ili snijeg, ja kad vidim da netko trči, ne bi imala duše da ga ostavim. Jedino kad viidm one kojima se ne žuri, onda njima odem'' priča.



O ovom poslu maštala je još kao djevojčica. Često bi promatrala vozače i vozačice na putu do škole, a danas svjedoči tomu kako nju znatiželjno gledaju. Kroz smijeh kaže, jedan od razloga su i njezini nesvakidašnji nokti.

''Baš je velika hajka oko mojih noktiju, ali ja to volim. Meni nokti samo još pomognu jer imaju jačinu pa lakše stisnem gumbe. Mogu ih skratiti, možda se i to desi, ali ne smetaju mi i to je najbitnije'', kaže.



Za ovim upravljačem je tek nešto više od godinu dana, a tko zna, kaže, možda baš ovdje i dočeka svoju mirovinu.

