Sandra Bagarić i suprug Darko Domitrović otkrivaju recept svoje bračne idile

Operetna diva Sandra Bagarić i njezin suprug glazbenik Darko Domitrović brzo se posvađaju, no još se brže pomire. To je njihov recept za idilu koja traje gotovo tri desetljeća. U rijetkom zajedničkom intervjuu supružnici su našem Davoru Gariću otkrili detalje svojeg vjenčanja, ali i tajnu bračne sreće.

Sandra i Darko su se upoznali 1992. godine. Ona studentica na Muzičkoj akademiji, on profesor. Ljubav je bila jača od svega pa su se vjenčali 1997. godine.

''Ma skromno je bilo vjenčanje! Mi to sve skromno, onako usput! 18 ljudi. Moj otac je bio jako uvrijeđen jer ja nisam pristala na veliko vjenčanje s obzirom da smo mi iz Tomislav grada i to se dolje stavi šator i tri se dana igra kolo i sve skupa. Ali ja se na svakoj predstavi udajem, meni je polako vjenčanja do tud, na svakoj predstavi imam divne haljine i sve te operete završavaju vjenčanjima, tako da sam ja stvarno zaželjela jedno malo intimno vjenčanje i tako je i bilo!'', ispričala je Sandra Bagarić.



Imaju dvojicu sinova, a njihova se ljubav broji u desetljećima.

Koja je tajna njihove bračne idile? Kako svladati sve prepreke i biti sretan u braku?

''Redovno se svađati, redovno se miriti. Znati se posvađati, ne gurati ništa pod tepih!'', priča Sandra.

''To se zna! To uopće nije nikakva tajna! To je: ''Da, draga!'' i točka! To se zna već godinama! Stotinama godina!'', dodao je Darko.



I, dragi frajeri, ako želite pokraj sebe imati ovako nasmijanu ženu, točne i jedine ispravne odgovore kad vam supruga postavi bazična pitanja možete saznati u našem videu.



I najvažnije za sretan brak, ne zaboravite se smijati - u paru!

