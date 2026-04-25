Promjene na licu slavnog pjevača potaknule nagađanja o zahvatima: ''Što si napravio?''

Na crvenom tepihu pojavio se bez prepoznatljive brade, a fanovi su odmah primijetili zategnutiji izgled i neobičan izraz lica.

Adam Levine, frontmen Maroon 5 i jedno od najprepoznatljivijih glazbenih imena današnjice, ponovno je privukao veliku pažnju javnosti — ovaj put zbog svog izgleda.

Na dodjeli nagrada u Santa Monici, 47-godišnji pjevač pojavio se na crvenom tepihu u društvu 37-godišnje supruge Behati Prinsloo, s kojom je razmjenjivao nježnosti pred fotografima. No, osim njihovih nježnih trenutaka, mnogima je za oko zapeo njegov novi izgled, piše Daily Mail.

Levine se pojavio bez svoje prepoznatljive brade, s potpuno obrijanim licem, ali ono što je izazvalo najviše reakcija bio je njegov neuobičajeno zaglađen ten i vrlo suzdržan izraz lica.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili brojni komentari i nagađanja.

''Adame, što si napravio s licem'', ''Ovo uopće ne izgleda kao on'', ''Izgleda kao da je nešto radio'', ''Je li moguće da je bio na zahvatu'', pisali su znatiželjni korisnici mreža.

Neki su korisnici otišli i korak dalje, nagađajući o konkretnim estetskim zahvatima:

''Ovo izgleda kao facelifting'', ''Ne djeluje kao botoks, više kao lifting''

Iako su komentari bili oštri, važno je naglasiti da Adam Levine nikada nije javno potvrdio da je imao bilo kakve estetske zahvate. Još nakon svog 40. rođendana u intervjuu za časopis People osvrnuo se na svoj izgled.

Pogledaji ovo Celebrity Lidija Bačić u bikiniju leopard uzorka uzburkala internet: ''Kao Bond djevojka''

''Osjećam se kao da idem unatrag, poput Benjamina Buttona. Mlađi sam, manje zreo, bolje izgledam i općenito se osjećam svježije'', rekao je tada.

Inače, njegov privatni život već je ranije bio pod povećalom javnosti. Prije nešto više od tri godine suočio se sa skandalom nakon što je otkriveno da je slao neprimjerene poruke drugim ženama.

U središtu priče bila je manekenka Sumner Stroh, koja je na TikToku objavila njihove privatne poruke. Poruke su uključivale flert i sugestije o mogućim susretima. Također je izjavila da joj je Levine sugerirao kako njegov brak prolazi kroz krizu, no odlučila je javno istupiti nakon što je Behati Prinsloo objavila da par čeka treće dijete. Prema njezinim tvrdnjama, Levine je čak spomenuo ideju da dijete nazove po njoj.

Nakon što je priča dospjela u javnost, Levine se oglasio putem društvenih mreža i priznao neprimjereno ponašanje, ali je negirao aferu.

Pogledaji ovo Nekad i sad Pamtite li zgodnu poručnicu Debbie? Od njezine uloge prošle su 42 godine!

''Pokazao sam lošu procjenu komunicirajući s bilo kim osim sa svojom suprugom na koketan način. Nisam imao aferu, ali sam prešao granicu u jednom razdoblju svog života.Moja supruga i moja obitelj su mi najvažniji na svijetu. Biti dovoljno nepromišljen da riskiram ono što mi je najvažnije najveća je pogreška koju sam mogao napraviti. Preuzimam punu odgovornost i učinit ću sve da to ispravim'', izjavio je tada.

I dok rasprave o njegovu izgledu ne jenjavaju, jasno je da Adam Levine i dalje ostaje u fokusu javnosti — bilo zbog karijere, bilo zbog privatnog života.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Korisni dodatak Jadranke Kosor zapeo za oko prolaznicima u centru metropole

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Ella Dvornik podvrgnula se estetskim zahvatima lica, pokazala je i prve rezultate

Pogledaji ovo Celebrity Domaća influencerica zaručila se za slovenskog košarkaša, pokazala je i raskošni prsten