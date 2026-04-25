Domaća influencerica zaručila se za slovenskog košarkaša, pokazala je i raskošni prsten

Uz jezero se odvila prosidba ispunjena snažnim emocijama koje nisu mogli sakriti. Intimnu atmosferu dodatno je naglasila glazba uživo, stvarajući prizor kao iz romantičnog filma.

Influencerica Petra Dimić, na društvenim mrežama poznatija pod imenom Samo Petra, pohvalila se prekrasnim vijestima – zaručila se za slovenskog košarkaša Roka Radovića.

Romantična prosidba odvila se uz jezero, u idiličnom okruženju koje je djelovalo kao iz filma. Na fotografijama koje je podijelila jasno se vidi koliko je trenutak bio emotivan – oboje su zaplakali, preplavljeni srećom i uzbuđenjem. Posebnu čar cijeloj atmosferi dao je glazbenik koji je svirao violončelo, stvarajući nježnu i intimnu kulisu za ovaj važan trenutak.

Pažnju je privukao i zaručnički prsten, elegantan komad nakita s upečatljivim zelenim kamenom, kojim se ponosno pohvalila svojim pratiteljima.

''Voljeti te promijenilo je moj život – i ponovno bih izabrala tebe, u svakom životu'', napisala je naša influencerica na Instagramu.

Petra Dimić, Rok Radović Foto: Petra Dimić/Instagram

Njezini pratitelji brzo su joj objavu zatrpali brojnim čestitkama.

Petra Dimić Foto: Petra Dimić/Instagram

''Čestitam'', ''Predivni'', ''Čestitam od srca'', ''Prekrasne slike, prekrasni vi. Čestitam od srca'', ''Ma daj vidi ih, neka je sa srećom ljepotani'', ''Budite zauvijek ovako sretni'', ''Sve si ovo saslužila, samo se vi volite'', samo je dio prekrasnih komentara.

