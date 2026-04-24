Od konobarice do milijuna pratitelja: Tko je ljepotica koja privlači sve više pogleda na mrežama?

Prije društvenih mreža borila se s financijama i tražila svoj put. Danas otvoreno govori o odluci koja joj je promijenila životni smjer.

Kayla Ryan jedno je od imena koje se u posljednje vrijeme sve češće pojavljuje na društvenim mrežama, a njezin uspon na TikToku i Instagramu teško je ignorirati.

S više od 1,2 milijuna pratitelja na TikToku i preko 600 tisuća na Instagramu, ova influencerica sve sigurnije gradi svoje mjesto na digitalnoj sceni.

No iza tog uspjeha krije se priča o razdoblju koje nije bilo nimalo jednostavno. U jednom od svojih videa Kayla je otvoreno progovorila o prekretnici iz 2023. godine, kada je odlučila promijeniti smjer svog života.

Prije nego što je postala prepoznatljivo lice na društvenim mrežama, radila je kao konobarica i suočavala se s financijskim poteškoćama. Kako je sama priznala, često je morala zvati roditelje za pomoć, a danas ističe koliko joj znači što su u tom razdoblju bili uz nju.

S roditeljima je imala dogovor da će je financijski podržavati dok studira, no u jednom je trenutku shvatila da fakultet nije put kojim želi ići. Nakon što je odustala, dobila je rok od šest mjeseci da se osamostali. U početku taj rok nije shvaćala previše ozbiljno.

Ipak, upravo je 2023. godina donijela zaokret. Odlučila je preuzeti kontrolu nad svojim životom, počela je štedjeti i planirati budućnost kakvu je željela. Ubrzo nakon toga krenule su i prve suradnje s brendovima na društvenim mrežama, što joj je otvorilo nova vrata.

Nekoliko mjeseci kasnije donijela je još jednu važnu odluku – dala je otkaz na sigurnom poslu i u potpunosti se posvetila stvaranju sadržaja. Danas kaže da u tom poslu zaista uživa, a njezin rast na platformama to i potvrđuje.

S pratiteljima redovito dijeli trenutke iz svakodnevice, beauty rutine i lifestyle sadržaj, uz upečatljive modne kombinacije koje često privlače pažnju.

Kayla Ryan tako postaje primjer nove generacije kreatora koji su svoj put izgradili vlastitim odlukama, ali i spremnošću da u ključnom trenutku naprave značajan zaokret. Hoće li njezina priča inspirirati i druge da naprave sličan potez, tek ostaje za vidjeti.

