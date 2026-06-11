Duhovita Kit iz kultnog filma s Julijom Roberts danas ima 64 godine, nećete ju prepoznati!

Nekad je bila jedna od najprepoznatljivijih holivudskih glumica i nezaboravna najbolja prijateljica Julije Roberts u kultnoj ''Zgodnoj ženi''. Danas, u 64. godini života, Laura San Giacomo vodi znatno mirniji život daleko od reflektora, a njezino najnovije pojavljivanje u Los Angelesu ponovno je probudilo nostalgiju među obožavateljima.

Hollywoodska glumica Laura San Giacomo, koju publika diljem svijeta najviše pamti kao Kit De Lucu, duhovitu i britku najbolju prijateljicu lika kojeg je utjelovila Julia Roberts u kultnom filmu ''Zgodna žena'', ovih je dana snimljena tijekom opuštene šetnje Los Angelesom.

Glumica je nosila jednostavnu majicu, traperice i čizme, a mnogi su primijetili koliko se njezin današnji izgled razlikuje od vremena kada je početkom 90-ih bila jedna od najprepoznatljivijih holivudskih zvijezda. Fotografije pogledajte OVDJE.

Laura San Giacomo - 11 Foto: Profimedia

Laura San Giacomo - 10 Foto: Profimedia

Prije nego što je osvojila publiku u romantičnoj filmskoj uspješnici ''Zgodna žena'', Laura San Giacomo ostvarila je zapažen proboj u nezavisnom filmu ''Seks, laži i videovrpce'' iz 1989. godine. Upravo joj je ta uloga donijela nominaciju za Zlatni globus i lansirala je među najperspektivnije glumačke talente svoje generacije.

Tijekom karijere glumila je u brojnim filmovima i serijama, uključujući ''Quigley Down Under'', ''Under Suspicion'' s Liamom Neesonom te popularni sitcom ''Just Shoot Me!'', u kojem je utjelovila Mayu Gallo i ponovno zaradila nominaciju za Zlatni globus.

Laura San Giacomo - 13 Foto: Profimedia

Laura San Giacomo - 9 Foto: Profimedia

Laura San Giacomo - 5 Foto: Profimedia

Ni nakon završetka serije nije nestala s malih ekrana. Publika ju je mogla gledati u serijama poput ''Veronica Mars'', ''Saving Grace'' i ''Hot in Cleveland'', a posljednjih godina nastavlja prihvaćati nove projekte. Nedavno se pojavila i u Apple TV humorističnoj drami ''Margo's Got Money Troubles''.

Osim uspješne glumačke karijere, Laura je gradila i obiteljski život. Bila je u braku s glumcem Cameronom Dyeom od 1990. do 1998. godine, a zajedno imaju sina. Godine 2000. udala se za glumca Matta Adlera, s kojim je i danas u braku.

Laura San Giacomo - 8 Foto: Profimedia

Laura San Giacomo - 4 Foto: Profimedia

Laura San Giacomo - 2 Foto: Profimedia

Iako više nije svakodnevno u središtu pozornosti kao nekada, Laura San Giacomo i dalje plijeni pažnju obožavatelja koji je se rado prisjećaju kao jedne od najupečatljivijih sporednih junakinja filmske klasike ''Zgodna žena''.

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