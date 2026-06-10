Godinama mu je najveća podrška: Ljubavna priča Ivana i Josipe Perišić traje još od tinejdžerskih dana

Josipa Perišić svog budućeg supruga Ivana je upoznala dok su bili zajedno u razredu u srednjoj školi.

Dok Ivan Perišić već godinama slovi za jednog od najvažnijih igrača hrvatske nogometne reprezentacije, njegova supruga Josipa Perišić uspješno je ostala daleko od medijske pozornosti. Unatoč tome što je uz jednog od najpoznatijih hrvatskih sportaša, nikad ne daje intervjue, a rijetke objave na Instagramu uvijek zaintrigiraju medije.

Perišići su jedan od parova s naše sportske scene koji svoj privatan život vole držati za sebe, ali svoje pratitelje na društvenim mrežama znaju počastiti zajedničkim snimkama s putovanja, šetnji, večera.

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Josipa je rođena u Splitu, a javnost ju je upoznala kao dugogodišnju partnericu, a kasnije i suprugu hrvatskog reprezentativca. Često ističu kako su se upoznali u školskim klupama, a ekonomistica je od prvih dana bila njegova najveća potpora i odlazila gdje god bi Perišić započeo novu fazu svoje karijere.

Civilni su brak sklopili 2012. godine, a u srpnju 2020. u tajnosti su imali i crkveno vjenčanje na Šolti. Josipa nije kupovala novu vjenčanicu, nego je dala suziti haljinu Viviene Westwood koju je nosila na prvom vjenčanju, a nakon crkvenog obreda imali su slavlje u hotelu Martinis Marchi Heritage u povijesnom dvorcu u Maslinici.

Samozatajna Josipa inače se ne voli puno eksponirati, a s Ivanom je u vezi još od srednjoškolskih dana.

Tijekom godina često je pratila Ivana na važnim utakmicama hrvatske reprezentacije, a navijači su je posebno mogli vidjeti tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, kada je Hrvatska osvojila povijesno srebro.

Josipa Perišić - 5 Foto: Josipa Perišić/Instagram

Josipa Perišić (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Josipa Perišić (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Danas Josipa i Ivan imaju troje djece - dvojicu sinova i kćer, te slove za jednu od najstabilnijih obitelji među hrvatskim nogometašima. Unatoč velikoj popularnosti koju Perišić uživa diljem Europe, uspjeli su sačuvati privatnost i obiteljski život daleko od reflektora.

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