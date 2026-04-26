Pogledajte kako je Melania Trump reagirala kada se suočila s pucnjavom tijekom večere

Melania Trump bila je vidno uznemirena kada je tijekom večere izbila pucnjava, nakon čega su nju i Donalda Trumpa agenti Tajne službe brzo evakuirali na sigurno.

Prva dama Melania Trump našla se u središtu dramatičnih trenutaka tijekom večere u hotelu Washington Hilton, kada je iznenadna pucnjava izazvala paniku među uzvanicima.

Snimke pokazuju kako se napetost i strah jasno očitavaju na njezinu licu čim su odjeknuli pucnjevi, a svjedoci tvrde da je u tom trenutku djelovala potpuno ukočeno.

Melania Trump nakon pucnjave

Gosti su u kaosu potražili zaklon ispod stolova, dok su agenti Tajne službe brzo reagirali i okružili Melaniju, Donalda Trumpa i potpredsjednika JD Vancea kako bi ih zaštitili.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Promjene na licu slavnog pjevača potaknule nagađanja o zahvatima: ''Što si napravio?''

Donald Trump

Ubrzo nakon toga uslijedila je evakuacija iz dvorane, a na snimkama se vidi i trenutak kada Trump, uz pomoć osiguranja, ustaje i napušta prostor. Cijela situacija odvila se u svega nekoliko minuta, no ostavila je snažan dojam na sve prisutne.

Melania i Donald Trump na svečanoj večeri

Kasnije se oglasio i sam Trump, zahvalivši supruzi na smirenosti u teškim okolnostima.

"Želim zahvaliti prvoj dami za ono što je bilo prilično traumatično iskustvo za nju. Gore se događalo puno akcije vrlo brzo, ali opet vrijeme reakcije bilo je stvarno nevjerojatno", rekao je.

Pogledaji ovo Nekad i sad Mišićavi zavodnik i u 64. godini izgleda kao na vrhuncu svoje karijere, objavio je fotku iz bazena

Tijekom incidenta predsjednik i prva dama nakratko su se sklonili ispod stola prije nego što su ih pripadnici osiguranja izveli na sigurno, dok se Trump, prema navodima, kratko zadržao iza pozornice poručivši: "Ostajemo."

Melania i Donald Trump

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Gdje je danas Bosiljka iz Nad lipom 35? Miljenicu publike danas rijetko viđamo

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Posebni trenuci u obitelji Modrić: Naš kapetan raznježio pratitelje sa samo nekoliko riječi

Pogledaji ovo Celebrity Saša Matić rođendan proslavio na rasprodanom koncertu u Rijeci: "Ovo je bilo za pamćenje!"